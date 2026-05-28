Brasil resolvió no aplicar medidas sancionatorias ante denuncia de dumping contra el sector lácteo uruguayo

El Comité Ejecutivo de Gestión resolvió que “por razones de interés general no se aplicarán derechos de importación”; desde la cancillería señalan que se trata de “una buena noticia para las empresas uruguayas”.

La 237º reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de Gestión (Gecex) de Brasil tenía este jueves en el orden del día, entre otros asuntos, la cuestión del “arancel antidumping definitivo” a las importaciones de leche en polvo provenientes de Argentina y Uruguay. El proceso de acusación de dumping (práctica comercial que consiste en vender por debajo del costo de producción para acaparar un mercado) comenzó a finales de 2024, a partir de un reclamo de productores brasileños.

En febrero de este año, en el marco de la discusión parlamentaria del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el gerente de exportaciones de Conaprole, Gastón Pescetto, vinculó la denuncia con “el efecto que causaron las exportaciones de Uruguay a Argentina y a Brasil en 2023”, un año que fue “muy adverso climáticamente, no solamente para Uruguay, sino para Brasil y para Argentina”. “Ese año la producción brasileña cayó muchísimo, como también cayó aquí por el efecto del clima, pero Brasil entiende que el aumento de las exportaciones [uruguayas] en 2023 fue lo que causó la caída y el daño que se le generó a la industria local”, expresó Pescetto, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. En ese momento, advirtió sobre los “serios riesgos” que había de “perder un mercado muy importante como Brasil o, incluso, de tener una situación peor de acceso a él”.

Desde la cancillería uruguaya señalaron a la diaria que el Gecex resolvió este jueves que “por razones de interés general no se aplicarán derechos de importación”, lo cual supone “una buena noticia para las empresas uruguayas”.

En el Poder Ejecutivo se vislumbraban distintos escenarios, desde que no se aplicaran medidas y se archivara la investigación, hasta que se aplicara un arancel para la leche en polvo. Este tema formó parte incluso de la reunión que mantuvo el presidente Yamandú Orsi con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la Cumbre en Defensa de la Democracia, que tuvo lugar en abril en Barcelona. Al regreso de España, el mandatario uruguayo había dicho que se estaba “encaminando la conversación”.

El mercado brasileño es particularmente significativo para el sector lácteo uruguayo: el año pasado concentró el 26% de la facturación de las ventas de los productos nacionales, unos 256 millones de dólares, según un informe elaborado por el Instituto Nacional de la Leche. Asimismo, Brasil fue el segundo destino de la leche en polvo entera, que es el principal producto de exportación.

Desde la cancillería uruguaya puntualizaron que la resolución supone “un año de suspensión”, con “una prórroga de otro año”. De todos modos, la fuente indicó que “lo que se abre también es una investigación de oficio a partir de la suspensión”, a instancias del reclamo de los productores brasileños.

En diálogo con la diaria, el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, dijo no tener todavía confirmación de la resolución. De todos modos, señaló que, “si no se toman medidas precautorias”, esgrimiendo razones de interés general, “seguiríamos en las mismas condiciones de hoy”, lo cual es favorable para el sector lácteo.