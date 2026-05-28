Díaz sobre el vehículo de la ceremonia de asunción y el descuento que recibió Orsi: “No tiene nada que ver una cosa con la otra”

El prosecretario de Presidencia afirmó que “no hay absolutamente ninguna demostración” de que el mandatario “haya realizado, aun luego de asumir, algún acto en el ejercicio de su función por el cual se le haya hecho ese obsequio”.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, aseguró este jueves en el programa Desayunos informales de Canal 12 que “no hay absolutamente ninguna demostración” de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, “haya realizado, aun luego de asumir, algún acto en el ejercicio de su función por el cual se le haya hecho ese obsequio”, en referencia al descuento que el exintendente de Canelones recibió en la compra de una camioneta Hyundai de alta gama, en febrero de 2025, cuando todavía no había asumido la presidencia.

Según informó el programa Así nos va de Radio Carve, Orsi obtuvo un descuento estimado de 25.000 dólares y terminó pagando por el vehículo unos 54.000 dólares. Al mismo tiempo, en el programa se informó que durante la ceremonia de asunción la fórmula presidencial se trasladó en un vehículo Hyundai ofrecido por Fidocar, representante de la marca en Uruguay, que pertenecía a la misma concesionaria que le vendió la camioneta a Orsi, Oliva Automotores, concesionaria oficial de Hyundai.

Esto motivó un pedido de informes a Presidencia del diputado del Partido Colorado Felipe Schipani, para conocer quién tomó la decisión de utilizar un vehículo Hyundai en la asunción, teniendo en cuenta el “descuento de significativa entidad económica” que se le hizo a Orsi, y, en particular, para saber si “existió contacto directo o indirecto” entre Presidencia de la República y representantes de la marca, y si el presidente participó en la selección del vehículo.

Consultado al respecto, Díaz dijo que en la respuesta al pedido de informes de Schipani “va a quedar claramente demostrado” que “no tiene nada que ver una cosa con la otra”. Si bien no dio mayores detalles, el prosecretario señaló que “todo el protocolo de la asunción presidencial lo organiza la cancillería”, y apuntó que el vehículo que se utilizó el día de la asunción se recibió “en calidad de préstamo”. Agregó que para esto “hubo un proceso de selección”.

“Me parece muy importante que el tema se debata, que se pidan informes, que se contesten los informes, porque creo que eso hace a la transparencia y la ética pública. Me parece que es clave que esto quede absolutamente claro, negro sobre blanco, porque es lo que corresponde”, expresó el prosecretario de Presidencia.

Según Díaz, “en estas cuestiones de transparencia y de ética pública hay que ser absolutamente claros, categóricos y contundentes”. “Me parece que no son cuestiones menores”, subrayó.