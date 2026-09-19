En los Consejos de Ministros “somos voceros de sectores del rubro agropecuario”, afirmó Fratti en el cierre de la Expo Prado

El titular de Ganadería, Agricultura y Pesca aseguró que la ganadería atraviesa “un momento excepcional” y defendió la compra de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización.

“Tenemos que entender que a los gobiernos los eligen la ciudadanía y deben de ir lo más apegado a los que propusieron; no los gobiernan los grupos de presión, por importantes que sean”, aseveró el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, este sábado en su discurso de cierre de la edición 121 de la Expo Prado. Durante su oratoria, el ministro se apartó por momentos de lo que había llevado escrito y contestó a algunos de los afirmaciones que había hecho, algunos minutos antes, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber.

Esto ocurrió, por ejemplo, con relación al Instituto Nacional de Colonización. En su discurso, Ferber propuso revisar la normativa vigente, que “fue útil para el Uruguay de 1948”, pero que hoy por hoy “no responde adecuadamente a problemas como los minifundios improductivos o la administración ágil de las tierras que ya posee”. El dirigente rural también cuestionó la asignación de recursos públicos, que “son escasos”, en la compra de tierras por parte del instituto.

En respuesta, Fratti, que este sábado habló durante una hora (el doble que Ferber), sostuvo que “el gobierno no puede ir por un camino que no prometió”. El ministro recordó que en la última campaña electoral se planteó como un compromiso la adjudicación de 25.000 hectáreas por parte de Colonización, “sobre todo para el sector lechero”. “De eso no se puede mover, porque es un compromiso de gobierno; no está en discusión, la gente votó y decidió, y después que la gente vota y decide, acatamos”, subrayó.

También sostuvo que la discusión “no es distinta” a la que se dio cuando se creó el organismo. “Basta recorrer los análisis parlamentarios para darse cuenta que es exactamente la misma discusión”, afirmó.

“Yo prefiero que Colonización compre, sobre todo, cuando hay crisis”, afirmó el ministro; y señaló que se trata de un “capital adquirido” que no pertenece al gobierno de turno, sino a “nuestros hijos y nuestros nietos”. “Así como Noruega explota el petróleo y guarda un poco para las generaciones que vienen, eso también tiene que ver con Colonización”, agregó.

En cuanto a la posible revisión de la legislación vinculada al organismo, dijo que el gobierno está dispuesto a “discutir cuál es la colonización del futuro” con aquellos que “estén dispuestos a avanzar en colonización, porque no podemos discutir con los que quieren cerrar el instituto, porque estamos en lugares opuestos”. “Si hay que mejorar la legislación, si hay que cambiar la forma de trabajar en colonización, estamos dispuestos a discutir con todos aquellos que crean que el instituto puede ser una buena herramienta”, expresó.

El plan de riego y el impuesto a los semovientes

La cuestión impositiva fue otro de los temas en los que Fratti aludió al mensaje de Ferber. En su discurso, el presidente de la gremial sostuvo que Uruguay “ya es un país caro” y advirtió que la creación o el aumento de impuestos “afecta la competitividad, desalienta la inversión y puede terminar perjudicando incluso la propia recaudación”.

En ese sentido, mientras comentaba los avances en la Estrategia Nacional de Riego, el ministro dijo que, como es “imprescindible” la participación de “capitales privados”, en la Rendición de Cuentas actualmente a estudio en el Parlamento se incorporaron “beneficios fiscales”, que “quiere decir que te descuento”. “Quiero recalcar esto porque se insiste mucho menos en 'no más impuestos'. ¡No! Estamos bajando, para ser más viables”, manifestó.

Fratti señaló que con el plan de riego “ya se avanzó en factibilidad, razonabilidad económica e impacto ambiental”. A modo de ejemplo, mencionó el proyecto de Palo a Pique en el departamento de Treinta y Tres, “que además lleva consigo connotaciones sociales por las inundaciones en el desborde del río Olimar”, así como también “el proyecto del Águila en la cuenca del río San Salvador”.

“Cuando hablamos del plan de riego multipredial creo que con los problemas que hemos tenido con el agua, aún para uso humano, no precisa explicar en detalle la importancia de este elemento vital, también para la producción agropecuaria”, agregó.

Por otra parte, Fratti hizo énfasis en el compromiso de la actual administración en derogar el denominado impuesto de 1% a la enajenación de semovientes, que paga el sector agropecuario en base a las ventas de ganado y que recaudan los gobiernos departamentales. Recordó que la medida ya se había impulsado el año pasado, a través del presupuesto quinquenal, “pero ante la solicitud del Congreso del Intendentes, argumentando que necesitaban más información para apoyar esta medida, el presidente [Yamandú Orsi] nos mandató bajar esta propuesta del presupuesto nacional, cosa que llevamos a cabo, obviamente”.

El ministro resaltó que en este momento el gobierno “ha hecho tres propuestas” al Congreso de Intendentes para avanzar definitivamente en la eliminación del tributo. “A instancia de declaraciones públicas de que los intendentes estarían de acuerdo, entonces sólo restaría, si eso es así, el envío del proyecto de ley al Parlamento”, apuntó.

“De este tema he hablado muchas veces, porque si hay una cosa en la que insistimos desde que asumimos el ministerio, era con esto del 1%. Y es más: cuando se reúne el Consejo de Ministros somos un ministro más, pero también somos voceros de sectores del rubro agropecuario”, afirmó Fratti, exdirigente de la Federación Rural.

No se avizoran “amenazas comerciales” para la ganadería

Durante su oratoria, Fratti afirmó que actualmente el sector ganadero atraviesa “un momento excepcional”. “Es récord en la historia del país, hay que decirlo claramente”, manifestó.

El ministro puntualizó que esto no se debe al “gobierno de turno”, sino a “una acumulación de décadas de trabajo que nos ha puesto en un sitial que hoy, por ejemplo, el Uruguay vende más caro que Australia”. Esto, sostuvo, “no se dice todos los días, pero deberíamos decirlo, porque tiene que ver con lo que ha venido forjando el Uruguay”.

Fratti destacó especialmente el sistema de trazabilidad, que nadie “decretó pero que terminó siendo una política de Estado que nos da una diferenciación”. “Porque las carnes son carnes en todos lados, pero no es lo mismo la que sale de Uruguay que las de otros países”, expresó. Con todo, llamó a no “quedarse quietos” y comentó que “ya están en marcha los prototipos que estarán este año en una convocatoria con otras instituciones para ver qué más le podemos agregar a la trazabilidad que ya tenemos”.

El ministro dijo que el gobierno no visulmbra “amenazas comerciales” para la ganadería, aunque sí “amenazas climáticas”, en referencia a los efectos negativos del fenómeno climático El Niño. En ese sentido, señaló que ya existe “un grupo de subsecretarios trabajando desde cada ministerio por este tema”.

En el cierre de su discurso, Fratti aseguró que en materia de inserción internacional “se siguen sumando países” que, interesados en la producción nacional, “quieren comerciar con Uruguay”. “Tal vez la noticia más trascendente que tuvimos en este Prado es el intercambio de documentos en el día de ayer con el embajador de India, recién llegado a nuestro país”, apuntó; y señaló que ya hubo un intercambio de “notas que marcan una hoja de ruta de relacionamiento futuro con ese país”.

“Para nosotros, todo lo que hemos mencionado no es hablar del campo, es estar con el campo”, remató el ministro.