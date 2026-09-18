Las AFAP recaudaron 16.605 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, según el BCU

El régimen jubilatorio de ahorro individual obligatorio alcanzó los 1.762.659 afiliados entre abril y junio de este año, que se distribuyeron mayoritariamente en la sociedad anónima de capital estatal República AFAP.

El régimen jubilatorio de ahorro individual obligatorio llegó a los 1.762.659 afiliados tras un incremento de 20.313 personas afiliadas a las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), que recaudaron una suma equivalente a 16.605 millones de pesos uruguayos por transferencias de aportes del Banco de Previsión Social bajo dicho concepto durante el segundo trimestre de este año, según los últimos datos divulgados esta semana por el Banco Central del Uruguay (BCU).

Según el informe del ente, el incremento se traduce en un crecimiento de 1,17% en el número de afiliados hacia el cierre del primer semestre de 2026, que fue de 1.762.659 personas, distribuidas entre los subfondos de crecimiento –839.255–, acumulación –638.853– y retiro –284.511–.

El documento proporciona información sobre su distribución entre las diferentes AFAP del sistema. Quien lidera el mercado es República AFAP, la sociedad anónima de capital estatal, cuyas acciones se distribuyen entre los bancos República, de Previsión Social y de Seguros del Estado. República AFAP contaba con 680,706 afiliados, 38,62% del total del mercado, hacia finales de junio. Le siguieron, con proporciones similares, AFAP Itaú, con 412.547 afiliados (23,4%), y SURA, con 399.283 (22,65%). Integración AFAP, por su parte, ocupó el último lugar de la lista, con 270.123 (15,32%).

El informe del BCU también da cuenta de los cambios en los números de afiliados para cada AFAP durante ese trimestre. La AFAP que tuvo el mayor saldo positivo fue República AFAP, que ganó 1.033 afiliados. Las demás, en tanto, “registraron traspasos netos negativos”, excepto AFAP Itaú, que entre ingresos y egresos obtuvo un saldo positivo de 261.

Asimismo, la AFAP que acaparó la mayor cantidad de los aportes durante el período analizado fue República AFAP, con 52%. Le siguió AFAP Sura, con 18,1% y tras ella Itaú, con 17,4%. Completa la serie Integración AFAP, con 12,5%.

El portfolio de inversiones de las AFAP

En tanto, los fondos de ahorro previsional (FAP) vieron un incremento de 45.320 millones de pesos uruguayos y totalizaron los 1.130.387 a lo largo del último trimestre, un aumento de 4,2% respecto al período anterior. En esa línea, República AFAP capturó la mayor proporción de los FAP, con 54,9%.

El reporte del BCU desagrega el monto total según los diferentes subfondos: 180.388 millones corresponden al de crecimiento, 669.157 al de acumulación y 280.842 al de retiro. En tanto, otros 1.999 millones de pesos fueron percibidos a través de la modalidad de ahorro voluntario.

En lo que respecta a lo invertido en términos netos, las AFAP colocaron 59,4% del portfolio del subfondo de crecimiento, 49,6% del de acumulación y 66% del de retiro en valores del Estado y otros instrumentos de regulación monetaria del BCU.

Por otra parte, los valores emitidos por privados constituyeron 17,7% de las inversiones del subfondo de crecimiento, 26,2% del de acumulación y solo 2% del de retiro. Fueron destinados a notas multilaterales del Banco Mundial y bonos soberanos extranjeros el 14,8% del subfondo de crecimiento, 18,1% del de acumulación y 11,8% del de retiro.

En tanto, las AFAP asignaron como disponibilidades transitorias el 0,4%, 0,3% y 0,2% de los subfondos de crecimiento, acumulación y retiro, respectivamente; mientras que 6%, 5,7% y 16% fueron depositados a plazo en instituciones financieras. Finalmente, dispusieron 1,7%, 0,1% y 4% para efectuar préstamos a afiliados del sistema.