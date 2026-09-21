Da Silva afirmó que el edil del PN cuyo asesor fue condenado por narcotráfico “fue abusado en su confianza”

El senador nacionalista dijo que “dos por tres se cuelan unos narcos dentro de los partidos”, pero llamó a no “aflojar la guardia” y a “no tener tibieza a la hora de actuar”.

Para el senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva, la situación de Pablo Leiva, quien asesoraba al edil nacionalista Gonzalo Gómez y fue condenado recientemente en el marco de la Operación Trazador, “es un caso grave”. En declaraciones al periodista Leonardo Sarro, Da Silva manifestó: “Es un caso que tenemos que tener claro que tenemos que extirpar del Partido Nacional”.

La semana pasada, la Policía incautó más de 260 kilos de droga, vehículos, armas y dinero en una casa de Brazo Oriental, en Montevideo, y detuvo a cuatro personas. Una de ellas, Leiva, se desempeñaba como asesor de Gómez, edil de Montevideo por la lista 250 del PN, que a nivel nacional encabeza el exsenador y actual director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini. A través de un comunicado, Gómez, que también integra el Honorable Directorio del PN, anunció la desvinculación de Leiva y aseguró que el hijo de este, que también lo asesoraba en la Junta Departamental, “fue liberado”, por lo que “no corresponde atribuirle responsabilidades por los hechos que se investigan respecto de su padre”.

Consultado al respecto, Da Silva dijo que en este tema “hay que ser muy claros”, porque “no podemos estar todo el día preocupados por el narcotráfico y de repente tener este tipo de situaciones”.

El senador nacionalista dijo que “dos por tres se cuelan unos narcos dentro de los partidos” y afirmó que el Frente Amplio “está lleno de circunstancias” de este tipo. “Nosotros hemos tenido algunas, y en todos los casos tenemos que actuar de la misma forma”, expresó.

“No puede ser que por este tipo de circunstancias se mancillen los principios del Partido Nacional, así que hay que alejar todo. En política a veces no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y en este caso es claro que no podemos tener tibieza a la hora de actuar”, afirmó Da Silva.

En cuanto a la responsabilidad de Gómez, el legislador del PN dijo que “el edil fue abusado en su confianza”, pero puntualizó que “nadie que esté vinculado al narcotráfico puede formar parte de ninguna dirección del partido”. “Es un hecho muy jodido” y “a mí me tiene preocupado”, expresó. “No podemos aflojar la guardia. Así sea un hijo, un sobrino de uno, no podemos aflojar”, agregó.