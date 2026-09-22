ARU comete “un error” al contraponer las inversiones en Colonización con otras necesidades, según el subsecretario de Ganadería

Este fin de semana concluyó la 121ᵃ Expo Prado y, como es de estilo, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, encabezó el sábado el tradicional discurso de cierre, en el que abordó diferentes aspectos de la coyuntura nacional desde la perspectiva de la gremial.

En ese sentido, el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, brindó una entrevista a La mañana de la diaria, de la diaria Radio, en la que señaló que existen “temas que siempre están presentes en el discurso de la ARU”, como las diferencias con el gobierno con respecto a los modelos de desarrollo que adopta el país. Evaluó que la ARU “también plantea temas que trascienden la cuestión agropecuaria”, como el debate sobre la reducción de la jornada laboral y el manejo del gobierno en el conflicto portuario.

Con respecto a lo primero, el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca precisó que hoy en día simplemente “hay un acuerdo y un avance en el sector de la construcción” y vio como algo “entendible” las diferencias que se presentan desde la ARU, dado que “en el sector rural desde hace menos de 15 años [...] se avanzó en regular la jornada en ocho horas”. “Me parece que es importante avanzar con mucho más contenido y no dejar el titular, y en el caso del sector de la construcción hay mucho para aprender”, aseveró.

En suma, Carámbula dijo que el discurso de Ferber “fue en un buen tono”, y destacó que incluía “temas de reconocimiento a avances del gobierno”. Con respecto a los demás tópicos indicó que hay que “ubicar en dónde están”: “Para mí, un tema central es el lugar del Estado, y ahí aparece, por ejemplo, [el Instituto Nacional de] Colonización”, sintetizó. En su discurso, Ferber dijo que existen “mecanismos más eficientes que inmovilizar recursos públicos en la compra de tierra” y que, ante los “desafíos en pobreza infantil, educación, salud y seguridad” que tiene el país, cabe interpelarse “si destinar cada vez más fondos a comprar tierras es la mejor forma de servir al interés nacional”.

Carámbula dijo que “no está bueno que el debate sea en ese sentido”, y que la decisión de oponer la inversión volcada al organismo con otras posibles acciones es algo “bastante tribunero”. En su opinión, esta postura es “un error” de la ARU, ya que “tensiona aún más al mundo agropecuario de la ciudad” y atenta contra los esfuerzos del gobierno en “generar cada vez más puentes de reconocimiento” entre ambos.

El jerarca recordó que uno de los compromisos del gobierno consiste en la entrega de 25.000 hectáreas de tierra, y que el INC lleva entregadas cerca de 11.000, con un presupuesto operativo de 20 millones de dólares por año –es decir, 100 millones a lo largo del quinquenio–. “Estamos convencidos de que es una inversión necesaria para, entre otras cosas, la permanencia y reproducción de la población familiar, que para nosotros es un modo de producción central en términos de soberanía, desarrollo y trabajo local”, remarcó. En ese sentido, apuntó que el sector lechero es “estratégico” por su “potencial de desarrollo importante” y el INC es “la herramienta” para fomentarlo.

Consultado por la rentabilidad de las inversiones en Colonización, apuntó a lo que denominó “las siete razones de ser de la producción familiar”. Según enumeró, los esfuerzos redundan positivamente no solo en cuestiones como la soberanía alimentaria nacional, el desarrollo local, la residencia en el medio rural y la propagación de su identidad y cultura, sino también la generación de empleo, cuestión “no muy reconocida”, aun cuando hay cerca de 60.000 personas vinculadas a la producción familiar.

“Capaz que es un deber nuestro ser más claros: esta inversión –que puede ser la política de tierras– ¿cómo se amplifica y derrama al fin y al cabo en toda la sociedad?”, expresó, y llamó a no dar la discusión con base en antagonismos.