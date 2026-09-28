El edil Gonzalo Gómez desvinculó a Lucio Leiva y será recibido por la Comisión de Ética del Partido Nacional

Tras reunirse con la Comisión de Asuntos Políticos del partido, Gómez solicitó licencia en el directorio; Leiva, en tanto, renunció a la vicepresidencia de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo.

Luego de retornar de su viaje a China, el edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez compareció este domingo ante la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional (PN) debido a “los hechos de pública notoriedad que revisten particular gravedad”, según se señala en una resolución que adoptó la comisión al término de la reunión, a la que tuvo acceso la diaria.

Gómez, electo por la lista 250, del sector Por la Patria, tenía como asesor en la Junta Departamental de Montevideo a Pablo Leiva, quien resultó condenado por lavado de activos en una causa por narcotráfico. Hace unos días, en el marco de la operación Trazador, la Policía incautó más de 260 kilos de droga, armas, vehículos y dinero en una casa en Brazo Oriental, en Montevideo. Leiva fue condenado por un delito de lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría.

El PN todavía no se había pronunciado formalmente al respecto, hasta este domingo. En la operación Trazador también se vio involucrado el hijo de Pablo Leiva, Lucio, también asesor de Gómez y vicepresidente de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo. Lucio Leiva fue detenido, pero posteriormente liberado, a pesar de que padre e hijo vivían en la misma casa, en la que la Policía halló el dinero en efectivo.

Luego de reunirse con Gómez, la Comisión de Asuntos Políticos encomendó a la Comisión de Ética del PN a recibir al edil nacionalista, “quien se ha puesto a disposición de la misma”. En la resolución también se comunicó que Gómez solicitó licencia en el Honorable Directorio del PN “hasta aclarar todas las responsabilidades en estos episodios”. Gómez integra ese órgano partidario en representación de la juventud nacionalista.

En cuanto a Lucio Leiva, la Comisión de Asuntos Políticos informó que se aceptó su renuncia como integrante de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo. A su vez, Gómez resolvió desvincularlo como su asesor en la Junta Departamental de Montevideo, “extremo que ya voluntariamente solicitó el asesor”.

La comisión afirmó que “las circunstancias de que una persona condenada por narcotráfico haya accedido a un cargo de confianza política es de enorme gravedad”. Por eso, el “desconocimiento de nuestros compañeros sobre ello no excusa que debamos actuar con diligencia y cuidado en la función pública, así como preservando en todos sus límites imaginables la imagen, conducta e historia de probidad y honor del Partido Nacional”, se expresa en la resolución.

“El sistema político, las instituciones y la democracia están amenazadas por el crimen organizado y el narcotráfico y estamos decididos a estar alertas y contribuir en todo a luchar contra este avance criminal”, afirmó la comisión.

A nivel nacional, el sector Por la Patria es liderado por el exsenador y actual director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini. La semana pasada, Gandini aseguró en una conferencia de prensa no tener ningún relacionamiento con Pablo Leiva luego de que trascendiera que la Policía está investigando el eventual uso en el esquema de lavado de una sucursal de cobranza que está a nombre de la esposa de Gandini, Laura Scalabrino Muga. En la resolución de este domingo no hay ninguna mención a Gandini.

La Comisión de Asuntos Políticos expresó su confianza en “la acción de la Justicia y de la Fiscalía, que serán quienes echen luz con sus investigaciones en el plano institucional, respetando siempre el principio de las garantías del proceso y de la presunción de inocencia hasta demostración de lo contrario”. “Como nadie está libre de estas circunstancias, solo la acción responsable y decidida de todos los partidos políticos por encima de diferencias ideológicas preservará la salud democrática e institucional”, expresó la comisión.