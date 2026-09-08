Intendencia de Soriano gastó entre 2021 y 2026 más de tres millones de dólares en arreglo de vehículos en seis talleres privados

La bancada de ediles del Frente Amplio busca que el Tribunal de Cuentas audite el manejo de la comuna, dado que esta cuenta con “herramientas y personal idóneo”, y aún no ha dado la “versión oficial” de su proceder.

La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) de Soriano impulsa una solicitud de auditoría del Tribunal de Cuentas (TCR) por gastos de la intendencia encabezada por Guillermo Besozzi en materia de reparación vehicular. El planteo fue presentado este lunes en la Junta Departamental, pero el oficialismo presentó una moción de orden que postergó el tratamiento.

Lo central del asunto tiene que ver con que hace algunas semanas el FA cuestiona la “contratación de talleres particulares” para el arreglo de la flota de la comuna cuando esta cuenta con “herramientas y personal idóneo”, destacó a la diaria el edil Damián Alonso. En esa línea, puntualizó que lo más sensible tiene que ver con que el “monto” de los arreglos es “bastante elevado”.

Alonso profundizó en que se llegó al punto de recurrir al TCR porque tampoco se ha “logrado tener la versión oficial de la intendencia sobre estos gastos”. El edil explicó que el martes 4 de agosto se presentó el llamado a sala del intendente por varios aspectos, entre ellos, la contratación de talleres mecánicos. Esto fue tratado en la sesión del lunes 10, cuando se aprobó. Esa misma jornada, y sin ningún tipo de coordinación, el intendente interino Raúl Bruno “irrumpió” en la sala para dar explicaciones.

El edil frenteamplista catalogó esto como un hecho “bochornoso”, dado que, según describió, el intendente interino no contaba con la información necesaria para dar explicaciones y en reiteradas ocasiones apuntó a que “iba a averiguar y a responder en el futuro”. Eso generó en la bancada frenteamplista “más dudas que certezas”, comentó Alonso.

El problema de fondo

“La particularidad se da en que en cinco talleres se concentraba el 65% del monto económico destinado para este rubro de arreglo de vehículos y maquinaria”, explicó Alonso a partir de una información que va desde enero de 2021 a febrero de 2026. El pedido de informes al que accedió la diaria muestra que el taller donde el gobierno departamental pagó más servicios fue el de José Zubiaurre, donde la cifra total superó los 983.000 dólares.

Asimismo, en el taller La Ruta la cifra pagada superó los 875.000 dólares. Otros cuatro talleres, aunque con cifras algo menores, concentran importantes montos. Se trata de Electromecánica Barreto -más de 478.000 dólares-, Ruiz Olano Plácido -más de 463.000 dólares-, Tornería Feller -más de 300.000 dólares- y González Díaz Gonzalo -más de 314.000 dólares-.

En total, los seis talleres mencionados concentran un gasto por parte de la Intendencia de Soriano de más de 3,4 millones de dólares. Además de las cifras, Alonso también cuestiona que no se conoce la existencia de un “llamado público” para la adjudicación de estos servicios ni “criterios técnicos” que den cuenta de la necesidad de la derivación de los vehículos a tal o cual taller.

El edil profundizó en el caso de un vehículo que fue al taller un promedio de dos veces por mes durante 2025. Según un documento al que accedió la diaria, se trata de un camión Mercedes Benz que totalizó entre enero y diciembre 22 reparaciones. Cinco veces tuvo problemas con la suspensión, tres con los frenos, el sistema neumático y la transmisión, entre otros aspectos mecánicos. El mes en el que ocupó más reparaciones fue octubre, con las intervenciones en cuatro distintos desperfectos.

“Aquel vecino que lleva el vehículo al mecánico para arreglar una parte, y este luego presenta la misma falla en varias ocasiones, atina a cambiar de mecánico para ver si puede resolver ese inconveniente”, comentó Alonso, quien sumó que los arreglos del mencionado camión eran en el mismo taller.

“Buscamos que los técnicos que lleven adelante esa intervención no tengan vinculación con la intendencia para que sea un proceso más independiente y cristalino”, concluyó Alonso respecto del pedido de auditoría votado este lunes y en referencia a la preocupación que generan los datos presentados.