Trabajadores tercerizados del Mides se reunieron con el gobierno y exigieron una “solución contundente” a los atrasos salariales

El gobierno solicitó un cuarto intermedio en los intercambios con los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), luego de que el sindicato exigiera una solución a los recurrentes atrasos salariales.

En diálogo con la diaria, la secretaria general del Sutiga, Nadia dos Santos, dijo que en la reunión, en la que participaron tanto autoridades del Mides como del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se presentaron propuestas para hacer frente a los atrasos salariales en el corto plazo.

La dirigente sindical explicó que “el gobierno y el Estado tienen una percepción un poco distinta” de la de Sutiga sobre el carácter estructural del fenómeno. Explicó que aunque desde el sindicato comprenden que la situación “parte de un problema bien fuerte” en la tercerización de las políticas sociales “en demasía”, las autoridades apuestan a su permanencia “a través de organizaciones que están vinculadas en lo social”. “Eso sería un punto de inflexión”, apuntó, y consideró “que hay que buscar una solución contundente ante las situaciones de atrasos salariales”.

En ese sentido, señaló que el sindicato acudió a la reunión esperando “propuestas en el corto y mediano plazo para encontrar una solución efectiva”. Agregó que el gobierno presentó un documento con “nueve puntos en los cuales ya viene trabajando”, con el objetivo de “reforzar” las condiciones laborales y la realidad administrativa, la revisión y el monitoreo y, “efectivamente, después, las transferencias” económicas a las organizaciones.

Sin embargo, desde el Sutiga plantean que en el gobierno “no están contemplando el problema” que atraviesan los trabajadores hoy en día, por lo que resulta inviable “seguir negociando si primero no se encuentra, efectivamente, cómo evitar esos atrasos salariales”, explicó Dos Santos. En esa línea, el sindicato puso sobre la mesa la necesidad de incorporar una cláusula gatillo que permita mantener la discusión y “evite que haya atrasos salariales” a futuro.

Ante este planteo, el gobierno solicitó un cuarto intermedio, contó Dos Santos. La intención es retomar este jueves las discusiones con autoridades del Mides y el MEF. “Está en manos de ellos llegar con algo concreto; no con algo a corto y mediano plazo, sino en la inmediatez de esta situación, que es muy grave”, expresó.

“Tiene que haber una solución inmediata por parte del gobierno al tema de los atrasos salariales”, aseveró Dos Santos, que recordó que hay alrededor de 1.500 trabajadores que no cobran su salario en tiempo y forma. De cara “al jueves, esperamos una solución en lo inmediato y que esa inmediatez permita también prever si hay otras organizaciones que en los próximos meses también van a entrar en atrasos, porque no solamente sería con las organizaciones que hoy están atrasadas, [sino que] sabemos que siempre nos encontramos con alguna organización nueva” en esa situación, afirmó.