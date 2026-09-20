Orsi viajó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU y ajusta reunión bilateral con Lula

Antes de pronunciar su segundo discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de la República, Yamandú Orsi, mantendrá varios encuentros. Está previsto que este lunes el mandatario –que ya se encuentra en Estados Unidos– participe en un “Diálogo presidencial sobre la inteligencia artificial”, según informó El Observador.

En la agenda también figuran instancias de intercambio con empresarios vinculados al sector de la inteligencia artificial. También se reunirá con los presidentes de Paraguay y Bolivia, Santiago Peña y Rodrigo Paz, respectivamente, en el marco del espacio Urupabol, y tendrá un encuentro con el presidente de Chile, José Antonio Kast, a propósito de la iniciativa de este último sobre seguridad y combate al crimen organizado en la región, denominada Compromiso Regional de Santiago.

Además, según supo la diaria por fuentes de la cancillería, Orsi se reunirá en Nueva York con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Se prevé que la reunión bilateral tenga lugar entre el lunes o el martes; todavía se ajustan los detalles del encuentro, dado que el mandatario brasileño, que está en plena campaña por la reelección, permanecerá menos de un día en Estados Unidos.

Orsi dará su discurso el jueves. La consigna para el debate general en el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) es “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.

El viernes, en tanto, está previsto que el presidente mantenga un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres. Al respecto, recientemente se supo que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, resolvió retirar su candidatura para la secretaría general de la ONU. La postulación de Bachelet, que no es la única de América Latina, tenía el respaldo de los gobiernos de Brasil y de México. Desde la cancillería señalaron a la diaria que el gobierno uruguayo todavía no ha adoptado una postura sobre el tema.