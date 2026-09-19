Ferber en el cierre de la Expo Prado: la prosperidad del agro es “una condición fundamental para el desarrollo de Uruguay”

Con relación al conflicto en el puerto de Montevideo, el presidente de la ARU afirmó que, “cuando el interés general está comprometido, el Estado debe ejercer plenamente su autoridad”.

En el tradicional discurso de cierre de la Expo Prado, este sábado, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, abordó varios asuntos de la realidad nacional. Desde el déficit fiscal y la eficiencia del Estado a la cuestión impositiva y el tipo de cambio, pasando por la inserción internacional y, naturalmente, el Instituto Nacional de Colonización. Pero también habló sobre temas coyunturales, como el conflicto en la terminal especializada del puerto de Montevideo.

En primer lugar, Ferber afirmó que “la prosperidad del agro no es un beneficio sectorial”, sino “una condición fundamental para el desarrollo de Uruguay”. Esto provocó aplausos entre una parte del público presente. Asistieron, entre otros, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el expresidente Julio María Sanguinetti.

Como aspecto positivo, Ferber valoró la continuidad de la política económica, “un buen ejemplo de estabilidad y previsibilidad mantenidas a través de distintos gobiernos”. En cambio, cuestionó la recurrente discusión sobre “de dónde saldrán más recursos” para desarrollar políticas públicas, porque Uruguay “ya es un país caro” y la creación o el aumento de impuestos “afecta la competitividad, desalienta la inversión y puede terminar perjudicando incluso la propia recaudación”.

Según el dirigente rural, la “salida sostenible” está en “producir más, invertir más, exportar más y generar más empleo”. Para esto, es necesario que el Estado haga “su propia reconversión”, dado que “no se puede exigir eficiencia y adaptación al sector privado mientras el sector público posterga esos mismos cambios”.

El presidente de la ARU señaló que cada punto de déficit fiscal supone alrededor de 900 millones de dólares que el Estado “debe conseguir año tras año para cubrir esa diferencia”. “Si tomamos el déficit del sector público consolidado, solo en el año pasado estamos hablando de más de 3.880 millones de dólares; ese déficit sostiene un nivel de gasto por encima de los ingresos y genera una presión adicional sobre nuestra economía”, apuntó, y llamó a enfrentar “el desequilibrio de las cuentas públicas”.

Con respecto al tipo de cambio, mencionó que actualmente se ubica “un 4% por debajo de sus fundamentos”, lejos de los “desalineamientos cercanos al 25%” que se registraron años atrás. “La magnitud actual, aunque real, dista de los niveles más críticos que vivimos”, reconoció, si bien puntualizó que “cada peso cuenta para quien produce y exporta” y, por lo tanto, el fenómeno no debe minimizarse.

“El puerto pertenece a Uruguay”

En otro pasaje de su discurso, Ferber celebró la puesta en marcha del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Dijo que Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay “deberán alcanzar una posición que contemple sus distintas realidades”, en referencia a la distribución de las cuotas europeas a la interna del bloque regional, que sigue siendo un tema pendiente por más que el acuerdo ya esté vigente.

Dicho esto, el presidente de la ARU advirtió que cualquier acuerdo comercial perderá su valor “si después no somos capaces de sacar y recibir mercadería de manera eficiente”. “Cuando el puerto deja de funcionar y aumentan los costos, no pierde solamente un exportador o un importador, perdemos todos los uruguayos”, afirmó.

Con respecto al actual conflicto entre la empresa Katoen Natie y el sindicato de la Terminal de Cuenca de Plata, que desde hace meses negocian un nuevo convenio colectivo, sostuvo que “resulta inaceptable que el país permanezca rehén de un conflicto entre una empresa concesionaria y un sindicato”. “Pero también corresponde decir que cuando el interés general está comprometido, el Estado debe ejercer plenamente la autoridad que la sociedad le ha confiado”, agregó.

Ferber remarcó que el diálogo “siempre es necesario”, pero afirmó que “gobernar implica decidir, porque hay momentos [en los] que postergar una decisión también es una decisión y sus costos terminan recayendo sobre todos los uruguayos”.

Saliéndose del discurso que tenía escrito, el presidente de la ARU comentó la reciente decisión del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines de convocar a un paro nacional de 24 horas en la actividad portuaria en rechazo a la resolución del gobierno de establecer “servicios mínimos” en la operativa mientras se negocia el convenio colectivo. “Ahora no es solamente el sindicato del puerto, que personalmente podemos pensar que perdió el criterio hace rato; ahora lo apoya todo el PIT-CNT. Cuando los uruguayos queremos trabajar, nos tenemos que dar cuenta desde dónde nos complican”, manifestó.

Ferber dijo que el puerto de Montevideo “no pertenece ni a la empresa que lo opera ni al sindicato que trabaja en él ni al gobierno de turno”. “El puerto pertenece a Uruguay”, manifestó, entre aplausos.

“La sanidad debe ser una responsabilidad compartida”

Por otra parte, a pesar de que reconoció el “compromiso” que ha mostrado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el combate a la garrapata, Ferber sostuvo que “todavía no se percibe una estrategia sanitaria capaz de generar la confianza y la adhesión necesarias”. Afirmó que mientras haya “una normativa concebida para otro escenario”, el sector ganadero seguirá “enfrentando pérdidas de animales por enfermedades transmitidas por la garrapata y una creciente preocupación por la aparición de residuos en carne, que ponen en riesgo uno de los principales activos del Uruguay: su prestigio sanitario”.

Ferber dijo que “las soluciones duraderas para estos desafíos vendrán de la mano de la ciencia”, pero exhortó a “proteger a la ciencia de expectativas desmedidas”. “La investigación necesita tiempo, continuidad y rigor para ofrecer respuestas de fondo. Y mientras la ciencia desarrolla las herramientas del mañana, el Estado debe aplicar plenamente las que ya tiene hoy”, expresó. Señaló que en Uruguay “no hay vacunos sin dueño”; por lo tanto, “la sanidad debe ser una responsabilidad compartida y una obligación exigida a todos por igual”.

Por último, en referencia al Instituto Nacional de Colonización, Ferber sostuvo que la normativa vigente, que “fue útil para el Uruguay de 1948”, hoy por hoy “no responde adecuadamente a problemas como los minifundios improductivos o la administración ágil de las tierras que ya posee”.

“Si el objetivo es incorporar productores mediante el arrendamiento, existen mecanismos más eficientes que inmovilizar recursos públicos en la compra de tierra. Los recursos públicos son escasos y gobernar es establecer prioridades”, expresó, y añadió que frente a los “desafíos en pobreza infantil, educación, salud y seguridad” que tiene el país habría que preguntarse “si destinar cada vez más fondos a comprar tierras es la mejor forma de servir al interés nacional”.

Al cierre de su discurso en la edición 121 de la Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agroindustrial y Comercial Rural del Prado, Ferber manifestó: “Nuestro país tiene las instituciones, la capacidad productiva y la gente necesaria para avanzar, pero ninguna oportunidad se transforma por sí sola en desarrollo. Necesitamos decisiones, responsabilidad y el coraje de cambiar aquello que ya no funciona, porque los problemas que son de nosotros solamente podremos resolverlos nosotros mismos”.