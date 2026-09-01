El PIT-CNT reafirmó su solidaridad con el Sunca tras el archivo de la investigación sobre los devíos del Fosvoc

Por su parte, el Frente Amplio manifestó su respaldo al Partido Comunista, que ha sido objeto de “una injusta campaña de difamación y desprestigio”.

A través de un comunicado, el PIT-CNT reafirmó este lunes su solidaridad con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) tras la reciente decisión del fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, de archivar la investigación sobre los desvíos del Fondo Social de Viviendas de Obreros de la Construcción (Fosvoc).

Por esta causa, la Justicia condendó a ocho personas, entre ellas, Bruno Bertolio, expresidente del fondo y exdirigente del Sunca, quien en un proceso abreviado aceptó haber cometido los delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de dinero. Durante el proceso, los condenados alegaron que respondían a órdenes de dirigentes del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Sin embargo, en la investigación no se determinó la “existencia de vínculos transaccionales entre el PCU y el Sunca con el Fosvoc”.

En el comunicado, la central sindical recordó que “fue el propio Sunca, junto con las cámaras empresariales, el que detectó las irregularidades”, hizo la denuncia penal correspondiente y “expulsó a los responsables del robo a las y los trabajadores”. Apuntó que la Fiscalía, que “examinó a fondo las finanzas del sindicato”, no estableció “ningún vínculo entre el Fosvoc y el Sunca”. “Destacamos la transparencia y firmeza del Sunca: puso a disposición de la Justicia toda la documentación, sus integrantes colaboraron siempre y se realizaron cientos de asambleas para informar a las y los trabajadores de la construcción”, expresó el PIT-CNT.

La central sindical lamentó que durante el año y medio que duró el proceso judicial las autoridades del Sunca hayan sido “blanco de una campaña sistemática de señalamientos y descrédito, basada en dichos de delincuentes amplificada por medios y redes”. “Acompañamos al Sunca en su decisión de continuar reclamando ante la Justicia que se recupere, por la vía civil, el dinero robado a las y los trabajadores”, manifestó el PIT-CNT.

En declaraciones a Radio Monte Carlo, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, destacó la “sensación” de “tranquilidad” que existe en el sindicato tras el archivo. No obstante, señaló que “hay cosas que son irreparables”. “Y nos llama poderosamente la atención que la investigación se haya orientado en función de lo que declararon las personas que fueron procesadas y que no se haya investigado en función de las pruebas que presentamos quienes en definitiva somos las víctimas, tanto el sector empresarial como el sindicato de la construcción”, agregó.

Para Ferreira, dado que “se ha difamado mucho y se ha acusado gratuitamente a personas y a instituciones”, ahora “sería momento de que aquellos que se pararon en la vereda de enfrente reconocieran de que se equivocaron”.

El comunicado del FA

Por su parte, la Mesa Política del Frente Amplio expresó este lunes mediante un comunicado que durante la investigación “tanto el Sunca como el PCU pusieron a disposición de la Justicia toda la documentación requerida”. En el proceso, la Fiscalía “examinó en profundidad las finanzas de ambas organizaciones” y no determinó “vínculo alguno entre dichas organizaciones y las maniobras investigadas”.

“La decisión de la Fiscalía de archivar esta investigación confirma de manera contundente lo que desde el primer momento sostuvimos: no existieron elementos que vincularan al Sunca ni al PCU con los hechos investigados”, manifestó la fuerza política, que también reafirmó su solidaridad con “las compañeras y los compañeros del PCU y del Sunca que han sido objeto de una injusta campaña de difamación y desprestigio”.