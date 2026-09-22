La Cámara de Senadores aprobará en general la Rendición de Cuentas solo con los votos del Frente Amplio

El oficialismo anunció que presentará varios proyectos de ley para atender los asuntos que quedaron pendientes en la discusión; la oposición, en tanto, reiteró su rechazo a la iniciativa.

A poco más de un mes de la votación en la Cámara de Diputados, el Senado trató este lunes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el primero de la actual administración. Al cierre de esta edición la discusión continuaba en el plenario, pero estaba previsto que la iniciativa fuese aprobada en general únicamente con los votos del Frente Amplio (FA), que, a diferencia de lo que ocurre en la cámara baja, es mayoría en el Senado.

La votación en particular de los artículos se dará entre el martes y el miércoles; no obstante, el oficialismo ya definió que no introducirá ningún cambio para evitar que el proyecto vuelva a tratarse en la Cámara de Diputados, algo que implicaría una nueva negociación con Cabildo Abierto (CA), cuyos dos votos fueron determinantes para la aprobación en la cámara baja a mediados de agosto.

El senador frenteamplista Sebastián Sabini, que fue el miembro informante en el plenario, destacó los aumentos –del orden de los 3.000 millones de pesos– previstos para atender las prioridades definidas en materia de pobreza infantil, personas en situación de calle, seguridad y educación. “La Rendición de Cuentas honra lo comprometido en el presupuesto quinquenal y profundiza su orientación”, afirmó.

Con respecto al primer año del gobierno, Sabini destacó varias iniciativas en materia de empleo, desarrollo y protección social. Mencionó, por ejemplo, la ley de competitividad, la ley de empleo integral, el diálogo para una Estrategia Nacional de Desarrollo y las acciones para atender a personas en situación de calle en el marco de la alerta roja por frío. Para esta población, señaló, la Rendición de Cuentas prevé “un incremento presupuestal de 193 millones de pesos para 2027 destinados a los dispositivos de atención del programa Calle del Mides”.

Asimismo, Sabini defendió la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. “Esta reforma representa el cambio más significativo del sistema de transferencias de Uruguay en las últimas dos décadas, con el objetivo de unificar y fortalecer los montos de los instrumentos vigentes”, apuntó. Acerca del cambio en las condicionalidades para acceder a la prestación –solamente un 40% estará sujeto a la asistencia a la educación y la salud–, sostuvo que “es una decisión basada en la evidencia respecto de los efectos que la suspensión total de las prestaciones suelen generar sobre la cobertura de estos programas”.

Javier García: “El que relatan es un país que no existe”

Desde la oposición, el senador del Partido Nacional (PN) Rodrigo Blás resaltó la condición “muy particular” de la actual Rendición de Cuentas, ya que es “la primera que permite empezar a evaluar con números concretos la gestión de este gobierno”. Asimismo, cuestionó la decisión del FA de mantener sin modificaciones el texto aprobado en la Cámara de Diputados. “Quisimos, pero no pudimos; fuimos escuchados, pero no oídos; fuimos bloqueados”, expresó.

“Sentimos que estamos actuando de forma correcta hoy cuando le decimos que no a la ley de Rendición de Cuentas y acompañamos algunos artículos que parecen adecuados”, manifestó, por su parte, el senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry, para quien “el gobierno está como rendido en varias áreas”, por ejemplo, en materia económica y de seguridad.

En cuanto al tratamiento en la cámara baja, Bordaberry consideró que el gobierno “legítimamente” consiguió “en otro lado” lo que no “consiguieron con nosotros”. “Con el general [Guido] Manini Ríos, a quien habían denunciado penalmente hace no mucho, hoy encontraron un acuerdo para caminar juntos”, comentó el legislador del PC, en referencia al líder de CA.

Blás dijo que el gobierno “recibió un país con problemas y desafíos pendientes, pero que estaba creciendo y creciendo bien”. Sin embargo, durante el primer año “el crecimiento fue menor al esperado” y “las propias previsiones tuvieron que ser corregidas”, mientras que “el resultado fiscal se deterioró, aumentó el gasto y aparecieron nuevas necesidades de financiamiento”. “No podemos aceptar que cuando los números no acompañan todo se explique mirando hacia atrás”, aseveró.

A su turno, el senador del PN Javier García preguntó “¿cómo es posible que para el oficialismo el país vaya tan bien y que el 60% de los uruguayos desapruebe el gobierno?”. “El que relatan es un país que no existe”, afirmó.

Además de asegurar que hay “recursos mal ejecutados”, García dijo que “la razón no es solo económica, es política”. Por un lado, criticó la actuación del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien “no le embocó a un solo número de los que dio”, ya que “los supuestos de la ley de presupuesto se derrumbaron todos”.

Para García, “no ha habido rumbo y no ha habido liderazgo político”. Lo que existe, sostuvo, es “un poder compartido entre la política y los sindicatos, y eso, aparte de no ser legítimo, es un error gravísimo”.

Daniel Caggiani: se trata de un Uruguay que “protege e incluye”

“No se trata solamente de una discusión de cuánto se gasta, sino para qué se utilizan esos recursos públicos y cómo se invierten, y cuáles son las prioridades políticas que expresa esta rendición”, señaló en el transcurso del debate en el plenario el senador del FA Daniel Caggiani. Señaló que “hay más de 300 artículos que responden a necesidades concretas y reafirman una convicción: la responsabilidad fiscal no es un fin en sí mismo, sino la herramienta que nos permite sostener políticas públicas, reducir las desigualdades y garantizar derechos, y una sociedad más integrada”.

Caggiani rechazó que haya “un gobierno rendido” o “enojado”. Por el contrario, sostuvo que “hay un gobierno trabajando todos los días por mejorar las condiciones de los uruguayos y uruguayas”. El legislador frenteamplista dijo que la Rendición de Cuentas responde con “tres ideas” a la pregunta sobre “qué Uruguay queremos construir con estos recursos en los próximos años”. “Un Uruguay que protege e incluye, un Uruguay que desarrolla y mejora su competitividad y un Uruguay que integra y descentraliza”, enumeró.

Con respecto a “uno de los mayores compromisos” de la Rendición de Cuentas, esto es, la atención a la pobreza infantil, Caggiani destacó que “la respuesta del gobierno no ha sido simplemente una partida presupuestal o disminuir los controles, sino también transformar el sistema de protección social”. “Cuando parte de esta política esté implementada en este conjunto de gurises y gurisas se calcula que puede haber una reducción de la pobreza en estos grupos de casi uno de cada cuatro, un 25%”, resaltó.

Desde la oposición, en tanto, cuestionaron el cambio en las condicionalidades y el cobro por fuera de la Tarjeta Uruguay Social. “No es justo que a quienes reciben un aporte económico directo por parte de la sociedad se los libere a que no tengan la obligación de llevar a su niño a una escuela o a un CAIF [Centros de Atención a la Infancia y la Familia]”, criticó García. Bordaberry complementó: “Dejar de pagar en la Tarjeta Uruguay Social está mal porque se puede gastar en cosas que no están destinadas a combatir la pobreza infantil”.

FA presentará proyectos de ley para los temas pendientes

En su intervención, el senador del FA Óscar Andrade comparó los resultados del actual gobierno con los de la anterior administración. Mencionó, entre otros datos, que actualmente hay 206.000 niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, pero “cuando llegamos al gobierno teníamos 223.000 niños”. Es decir, “no aumentó”, pero “sí aumentó entre 2019 y 2024”.

El legislador frenteamplista también apuntó que en el período pasado el salario mínimo aumentó apenas 1%, mientras que “en lo que llevamos de este período” ya se registró un incremento de 2,76%. Es “bastante obvio que hay una política que es diferente”, afirmó. Agregó que, en el caso de las jubilaciones mínimas, “es todavía más contundente el dato”, dado que en este período ya aumentaron 4,28%, cuando en el gobierno anterior la suba fue de 3%.

Por otra parte, Andrade señaló que los artículos aditivos y sustitutivos presentados por los senadores del PN y del PC suponen un gasto adicional de “8.000 y pico de millones” de pesos. Si bien puntualizó que se trata de “cosas justas”, el senador del FA destacó el hecho de que la oposición proponga un incremento del gasto cuando, en ocasión del tratamiento del presupuesto quinquenal, rechazó “la posibilidad de tener ingresos”. “O sea, nos piden aumento de gasto, no nos votan nuevos ingresos y a la vez nos piden equilibrio fiscal, es un triángulo que no cierra nunca”, expresó.

En conferencia de prensa, Sabini anunció que, “en coordinación con el Poder Ejecutivo”, la bancada del FA presentará varios de proyecto de ley para abordar asuntos que quedaron pendientes de la Rendición de Cuentas, por ejemplo, “artículos sin costo que presentó la Universidad de la República” y aspectos vinculados al financiamiento del Instituto Nacional de la Leche.

“En el día de hoy vamos a estar votando en general la Rendición de Cuentas porque hay una parte de la oposición de Uruguay que nos dio esa posibilidad y lo hizo negociando y llegando a un punto de acuerdo con posiciones distintas, con posiciones disímiles”, destacó Sabini, en referencia al acuerdo alcanzado con CA.

La Coalición Republicana recalcó su decisión

También en conferencia de prensa, Blás manifestó que la resolución de la Coalición Republicana –anunciada en una conferencia de prensa por blancos, colorados y el Partido Independiente– de no votar en general la Rendición de Cuentas “fue una decisión correcta”, porque se trata de un proyecto presupuestal que “trae cuentas del año pasado que son malas, proyecciones que no se cumplieron y cuentas hacia adelante que son poco menos que increíbles e imposibles”.

Blás puntualizó que la Coalición Republicana comparte los objetivos definidos por el gobierno, “pero no las formas”. “Estamos de acuerdo con combatir la pobreza infantil, pero no en hacerlo sin control de las transferencias”, señaló. “Estamos de acuerdo en la prioridad de la seguridad, pero no en continuar un camino de seguridad sin acción firme”, agregó.

En el plenario, el senador colorado Andrés Ojeda dijo que “con esta rendición matemáticamente no tenemos chance”. “Hemos tenido desde el comienzo de este período diferencias importantes con las proyecciones económicas del gobierno”, lo cual representa “uno de los puntos centrales por los cuales no podemos de ninguna manera acompañar esta Rendición de Cuentas”, expresó.