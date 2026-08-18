La Rendición de Cuentas se aprobó en general: Perrone apuntó contra “las 15 espaldas” del Congreso de Intendentes

Exactamente a las 3.27 de este martes, la Cámara de Diputados dio por aprobado el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el primero de la actual administración. Tal como estaba previsto, el proyecto fue aprobado con los votos de los 48 legisladores frenteamplistas y de los cabildantes Álvaro Perrone y Gastón Roel (suplente de Silvana Pérez Bonavita, quien no participó en la discusión en el plenario). En la tarde de este martes, la cámara baja continuará con el tratamiento en particular de los 351 artículos de la iniciativa.

“Después de 17 horas de debate también llama la atención que gran parte del oficialismo no haya dedicado ni una sola sílaba a hablar de ese tema puntualmente, ni un párrafo ni una intervención concretamente para hablar de ese tema”, comentó, ya en la madrugada, el diputado del Partido Nacional Fermín Farinha, en referencia al acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA).

Según Farinha, “está claro” que el contenido de ese acuerdo “no se negoció en el Parlamento”, sino que “vino de afuera”. “Vaya paradoja: se nos acusa de impedir el debate parlamentario, pero el acuerdo se destrabó fuera del Parlamento”, expresó.

Al igual que otros legisladores de la Coalición Republicana –integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente–, Farinha recordó durante su intervención que, siendo oposición, el FA no acompañó varias rendiciones de cuentas. Y destacó, además, que el año pasado la mayoría de la Coalición Republicana votó a favor del presupuesto quinquenal, “para que no existieran excusas”.

“Si nos preguntan por qué nosotros no acompañamos esta Rendición de Cuentas, es porque justamente pasaron 534 días de gobierno y hay respuestas que no llegan”, afirmó Farinha, aunque apuntó que la Coalición Republicana apoyará en las próximas horas “aquellos artículos en particular que le mejoren la calidad de vida a la gente”.

Minutos después, el diputado del FA Sebastián Valdomir cerró el debate. Dijo que la cámara baja se perdió una oportunidad “enorme” e “invalorable”, porque permitió que “actores extras” condicionaran el tratamiento del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. “Para nosotros como gobierno era muy importante que este proyecto avanzara, porque es un buen proyecto, y no lo digo yo, lo atestigua que muchos artículos de este proyecto de ley –más de la mitad– van a ser votados por el conjunto enorme de los 99 diputados”, señaló Valdomir. En la comisión que durante semanas analizó el proyecto 194 de los 351 artículos fueron aprobados por unanimidad.

Valdomir dijo que se trata de “un buen proyecto”. Resaltó que, además de incluir un incremento de 30 millones de dólares para mitigar la pobreza infantil, la iniciativa contiene “una reorganización interna del gasto del Estado que asciende a 47 millones de dólares”, lo cual representa “una enorme oportunidad que se abre para adelante de seguir ensayando este tipo de mecánicas”. “Pero el fanatismo impidió ver todas esas oportunidades”, lamentó el diputado frenteamplista. Valdomir sostuvo que entre el FA y la Coalición Republicana “la confianza se rompió” y, a su modo de ver, “por un tiempo no se va a restablecer”.

Perrone: “Estamos haciendo lo correcto”

Entre Farinha y Valdomir habló el diputado Álvaro Perrone, el único representante de CA que intervino en el debate en el plenario. Perrone disparó primero contra el Congreso de Intendentes, al que definió como el “cuarto poder” en Uruguay. “Cuando hoy se habló acá de la responsabilidad que hubo en el presupuesto nacional a la hora de votar, no se dijo todo, [no se dijo que] el Congreso de Intendentes fue el que cerró la negociación en el presupuesto nacional, y que después de haber cerrado eso –negociaron nada más y nada menos que 4.000 millones de dólares– el Partido Nacional hizo la conferencia para anunciar que votaban el presupuesto”, expresó. Y agregó: “No fue responsabilidad, fue plata”.

Según Perrone, los intendentes “están dominando el Poder Legislativo” porque dentro de la Coalición Republicana hay cinco legisladores que “están como legisladores porque sus bancas primero las ocuparon los intendentes, y esos legisladores hacen lo que los intendentes les dicen”.

Perrone catalogó a los 14 intendentes nacionalistas y al jefe departamental de Rivera, el colorado Richard Sander, como “las 15 espaldas”, “porque los intendentes hoy le dieron la espalda a la Rendición de Cuentas”. “Se llevaron 4.000 millones de dólares en el presupuesto nacional, pero de los 30 millones de dólares para la pobreza infantil ninguno se acordó”, añadió.

Luego, el diputado cabildante vinculó el voto a favor del presupuesto por parte de algunos diputados de la oposición con “los derechos de televisación del fútbol”. Aseguró que hubo “intereses en la política de que Antel no interfiriera en la negociación de los derechos del fútbol”: “¿Cuál era la negociación? Bueno, te podemos votar el presupuesto, pero no me metas a Antel en el fútbol”, parafraseó.

En cuanto a la Rendición de Cuentas en sí misma, Perrone dijo que CA acompañó el proyecto en general “por algo muy sencillo”: “Hay gente que se va a beneficiar con esto”. A modo de ejemplo, mencionó la exoneración de IVA para las cooperativas de vivienda, las transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes y la creación de 300 cargos policiales. “Yo el otro día escuchaba el discurso del presidente [Luis] Lacalle [Pou], que en un momento dijo que las personas no pueden esperar por la política y que la política se tiene que adelantar a solucionar los temas de las personas; entonces, yo digo, ¿no era más fácil votar en general, adueñarse de la Rendición de Cuentas, y negociar todos los temas? Es lo que hicimos nosotros. La negociación será buena, mala, poco, mucho, [pero] creo que estamos haciendo lo correcto”, manifestó Perrone.