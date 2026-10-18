“Uruguay precisa seguir por la senda de los cambios”, afirmó Fernando Pereira, reelecto como presidente del FA

El exdirigente sindical dijo que la fuerza política se está preparando para “pensar 20 años adelante”, pero también para “ganar en 2029”.

“Mañana la prensa va a tener que decir que el Frente Amplio [FA] sale más unido que nunca y que construye con su unidad la esperanza de los que sufren”, afirmó, micrófono en mano, el secretario general del Partido Comunista y senador frenteamplista, Óscar Andrade. La exvicepresidenta Lucía Topolansky, referente del Movimiento de Participación Popular, destacó la “consigna gloriosa” de “la unidad en la diversidad”, que “nos permite enriquecernos todos los días”. “Acá estamos: unidos y fraternos, porque las dos cosas deben ir juntas, unidos y fraternos”, subrayó Liliam Kechichian, senadora del FA y dirigente de Seregnistas, algunos minutos antes de que el VIII Congreso Ordinario José Pepe Mujica aprobase por unanimidad la reelección de Fernando Pereira como presidente de la fuerza política.

En el Palacio Peñarol, con la frase “el futuro se construye” iluminada en una pantalla a sus espaldas, Pereira aseguró que fue “un gran congreso”. En la instancia, que empezó el viernes y terminó este domingo, la fuerza política trató más de 2.000 mociones, algunas de las cuales fueron aprobadas e incorporadas al documento base que durante meses fue discutido por la militancia a nivel de los comités de base.

En la resolución final del congreso, la fuerza política manifestó que, a partir de la reelección de Pereira, “el Frente Amplio ratifica su rumbo estratégico con vocación de gobierno y una fuerte impronta de diálogo, participación ciudadana y descentralización en el marco de un proyecto de país de izquierda y progresista en favor de las grandes mayorías”.

Pereira, quien asumió la conducción del FA en febrero de 2022, luego de liderar desde la presidencia del PIT-CNT la campaña contra la ley de urgente consideración, afirmó que “Uruguay precisa más y mejor Frente Amplio”. “Uruguay precisa seguir por la senda de los cambios. Uruguay tiene que prepararse para un ciclo progresista, porque nadie puede dar por perdido al Frente Amplio. Nos estamos preparando desde hoy, ¿para pensar el 2029? No, para pensar 20 años para adelante, pero también para ganar en 2029”, expresó. Y agregó: “Créannos que ahí vamos a ser decenas de miles los que estemos peleando y empujando para que un proyecto progresista llegue al gobierno”.

Pereira prometió permanecer en la conducción del FA “hasta el último día” de su mandato. Pero puntualizó: “Tampoco ni un día más; sé que los ciclos se terminan y para mí se termina ahí”.

Asimismo, afirmó que, frente a la “cultura del odio y del resentimiento”, el FA “va a colocar la esperanza de la vida, la esperanza que se juega en Brasil con Lula, la esperanza de que nuestro gobierno cambie la vida de la gente y, sobre todo, la esperanza de que en Uruguay vive, adentro de nuestros corazones, la mejor herramienta política: el Frente Amplio”.

“Créanme que pueden contar conmigo solo para una cosa: para construir unidad, para construir solidaridad, para construir lucha, para discutir ideas, para amarnos, para querernos y para desear una patria mejor”, expresó.

“Es la forma de elección que históricamente hemos tenido”

En su discurso, Pereira anunció que también se propondrá la continuidad de Verónica Piñeiro como vicepresidenta de la fuerza política.

Durante la votación, el 18 de octubre, en el Palacio Peñarol. Foto: Ernesto Ryan

Desde un principio, la candidatura de Pereira contó con el apoyo de las principales agrupaciones del FA. En algún momento se manejó la posibilidad de convocar a elecciones internas; desde Seregnistas, por ejemplo, se había planteado la necesidad de una votación directa. Sin embargo, finalmente se optó por aprobar la reelección de Pereira en el congreso, para evitar, entre otras cosas, el desgaste de una eventual disminución en la participación, dado el escenario de candidatura única y de caída de aprobación del gobierno según las encuestas de opinión pública. La proclamación de un presidente del FA en un congreso no ocurría desde 2008.

Sobre esto último, Piñeiro afirmó en el cierre del congreso que no se trata de “una solución extraordinaria”. “Por el contrario, es la forma de elección que históricamente hemos tenido y es parte de nuestras mejores tradiciones políticas y organizativas”, afirmó, y remarcó que cada decisión que se adopta en el congreso “involucra a miles y miles que en sus comités de base discuten, plantean sus posiciones, debaten sus diferencias, sugieren aportes y buscan síntesis”.

La fuerza política sí tiene previsto realizar elecciones en setiembre de 2027 para definir la renovación de la integración del Plenario Nacional y de las presidencias y plenarios departamentales.