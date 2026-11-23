El diputado interpelante sostiene que la ministra debe dar un paso al costado, pese a que Orsi revocó el fallo; desde el FA cuestionan que se reclame su renuncia antes de escuchar sus explicaciones en el Parlamento.

Este martes desde las 10.00, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, será interpelada por la decisión de reducir de cinco a tres años la sanción a la anestesista Inés Miralles, una resolución que el presidente Yamandú Orsi revocó hace unos días al restablecer la inhabilitación por cinco años.

El diputado interpelante, Federico Casaretto, quien además ha pedido la renuncia de la jerarca en diversas oportunidades, dijo este lunes, en una entrevista con En clave país, que si bien está de acuerdo con la decisión de Orsi, la interpelación mantiene su sentido porque “la decisión tiene que hacer que la ministra dé un paso al costado”. Eso es lo que Casaretto espera como resultado de la instancia: la renuncia.

Aseguró que, a su entender, hay “un blindaje político” y que Lustemberg no terminará el período de gobierno al frente de la cartera porque dejó de “ser garante”, ya que “cualquier persona que tenga que entrar a un block quirúrgico el antecedente es que la ministra se puso del lado de la corporación y del error, y no de la víctima”. La ministra “mantuvo la decisión”, incluso ante la renuncia de 11 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, reiteró.

Agregó que una de las últimas novedades del caso es que Miralles todavía no tiene vista de Jurídica ni del MSP sobre la decisión, ni de Presidencia, por lo que puede tomar acciones para que la resolución quede sin efecto.

“Creo que es un claro caso de censura parlamentaria”, dijo Casaretto, aunque señaló que no calculó si están los votos necesarios para que prospere. La moción de censura es un mecanismo constitucional mediante el cual el Parlamento puede desaprobar la gestión de un ministro y determinar su renuncia. Para aprobarla, se requiere el voto de la mayoría absoluta del total de integrantes de la Asamblea General, es decir, 66 votos. Actualmente, el Frente Amplio cuenta con 65 legisladores, mientras que la oposición suma otros 65: 61 de la coalición, dos de Cabildo Abierto y dos de Identidad Soberana, el sector de Gustavo Salle. Por lo tanto, la oposición necesitaría al menos un voto adicional para alcanzar la mayoría requerida.

Por su parte, en diálogo con la diaria, el diputado del Frente Amplio Alejandro Zavala, que también integra El Abrazo, sector liderado por Lustemberg, dijo que espera que la jornada de este martes sea extensa. “Vamos a ver el tono del miembro interpelante, que, por lo general, tiene un tono elevado en cámara, a lo que también tenemos que prestar atención”, agregó.

Sobre el pedido de renuncia de Casaretto, dijo que “es poner la carreta delante de los bueyes”, porque “se supone que la interpelación es para sacarse dudas; habría que esperar qué es lo que se pregunta y se responde, la renuncia debería ser posterior porque si arrancamos por el pedido de renuncia, para qué estamos interpelando”, se preguntó.

Para Zavala, la ministra cuenta con todos los argumentos necesarios para explicar las decisiones que tomó en torno al caso, y “la coalición debería, a partir de eso, hacer las valoraciones políticas”.

Sobre el pedido de censura, dijo que sería una “gimnasia política” porque la oposición no llega a los votos en la Asamblea General.

Por último, consultado sobre su valoración de los reiterados pedidos de renuncia de la oposición a Lustemberg, agregó que en un año y medio van alrededor de diez interpelaciones, la segunda a la ministra, además de otros pedidos de renuncia a integrantes del gabinete, de los que “perdí la cuenta”. Consideró que están batiendo récords y que se trata de una estrategia para controlar la agenda, algo que considera excesivo: “Cuando fuimos oposición no tuvimos estos números”, culminó.

El camino hasta la interpelación

El caso se remonta a octubre de 2023, cuando Soledad Barrera, una pediatra de 41 años, fue sometida a una intervención quirúrgica de vesícula en la mutualista SMI. Durante la operación sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó un daño neurológico severo e irreversible. Permaneció en ese estado durante varios meses y falleció en agosto de 2024.

Tras investigar lo ocurrido, la Comisión Honoraria de Salud Pública concluyó que la anestesista Miralles había incurrido en cuatro apartamientos graves de las normas de la práctica médica y, en diciembre de 2024, resolvió inhabilitarla por cinco años. Sin embargo, en octubre de 2025, la ministra Cristina Lustemberg resolvió reducir la sanción a tres años. La decisión generó cuestionamientos de la familia de Barrera y provocó la renuncia de 11 integrantes de la comisión en abril de 2026.

En paralelo, en diciembre de 2025, Miralles había sido condenada por homicidio culpable mediante un proceso abreviado, en el que recibió una pena de 24 meses. Finalmente, tras un recurso presentado por la madre de Barrera y la incorporación de nuevos elementos al expediente, entre ellos la condena penal, el 10 de este mes Orsi resolvió dejar sin efecto la reducción y restablecer los cinco años de inhabilitación.