El gobierno presentó en Las Piedras el nuevo data center de Antel que permitirá alojar servidores de inteligencia artificial

El presidente de la empresa pública, Alejandro Paz, dijo que se trata de “una apuesta a la soberanía tecnológica” y destacó que el sistema de enfriamiento “no va a consumir agua”.

En una conferencia conjunta, el presidente de Antel, Alejandro Paz, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y el intendente de Canelones, Francisco Legnani, presentaron este martes las principales características que tendrá el nuevo centro de datos de la empresa estatal, que se ubicará en un predio de ANEP ubicado en Las Piedras.

La inversión había sido anunciada a principios de agosto al término de una reunión del Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva. A grandes rasgos, Antel invertirá alrededor de 70 millones de dólares; el data center contará con 330 racks de alta potencia, los cuales pueden alojar servidores capaces de procesar inteligencia artificial. La elección del lugar, la intersección de las rutas 5 y 48, tuvo en consideración las conexiones tanto con el cable submarino de la empresa pública como con las redes de energía eléctrica. Está previsto que las obras comiencen en julio del año que viene y que el proyecto esté operativo en el primer semestre de 2029.

Junto con Cardona y Legnani, Paz señaló que el proyecto “tendrá impacto directo en el empleo y en la actividad económica de la zona”. Mencionó que durante la etapa de construcción se generarán unos 250 puestos de trabajo, mientras que, una vez que “esté en pleno funcionamiento”, el centro de datos “va a requerir en el entorno de 60 personas para su operación”.

El titular de la empresa estatal resaltó que la iniciativa se complementará con el centro de datos que Antel ya tiene en Pando. Según señaló, ambos “se van a transformar en una infraestructura de doble sitio independiente”, lo que otorgará mayor seguridad. Apuntó que, “ante cualquier contingencia, los servicios pueden seguir siendo desplegados, y eso es muy importante, tanto para el sector empresarial como para el sector financiero, y mucho más para el Estado”.

Desde el punto de vista ambiental, Paz aclaró que “el enfriamiento de los servidores no va a consumir agua”. “Para explicarlo sencillo: se llena un tanque de agua una sola vez –de la capacidad aproximada de un cuarto de una piscina de un club– y luego esa agua recircula, por lo cual el data center no va a consumir agua”, resaltó.

Apuntó, además, que la infraestructura contará con “techos verdes”, “reaprovechamiento del agua de lluvia” y criterios de certificación LEED, “que es el sistema de evaluación de edificios sustentables más importante a nivel internacional”. “No es un galpón, como algunos a veces tienen la idea de que es un data center”, subrayó.

Paz sostuvo que el proyecto también supone “una apuesta a la soberanía tecnológica”. Afirmó que “la información de los uruguayos es un valor estratégico” y, en ese sentido, destacó el hecho de que esta se encuentre alojada en el territorio nacional y “resguardada en una empresa pública como Antel, [que] nos da tranquilidad a todos los uruguayos”. “Es una decisión que fortalece nuestra autonomía y nuestra capacidad de desarrollo como país”, añadió.

En entrevista con la diaria, Paz había adelantado días atrás que el centro de datos de Antel en Las Piedras “va a estar preparado en parte para inteligencia artificial”, así como también para “redundancia geográfica del data center de Pando”. También señaló que el centro de datos tendrá “una disponibilidad de energía para tecnología de la información de cuatro megavatios”, lo que equivale a 4% del tamaño de los data centers que operan, por ejemplo, Google o Amazon. “Esto es para una cosa local: para Antel, para sus operaciones, para nuestros clientes y para el gobierno. Es una escala país. No vamos a entrenar modelos de IA; sí vamos a correrlos. Entonces, las necesidades son de una escala menor. En ese sentido, el consumo de energía de este nuevo data center no es algo que impacte significativamente en el sistema eléctrico”, expresó.

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“Macanudo con los contadores, pero el mundo también va para este lado”

Por su parte, Cardona hizo énfasis en que la iniciativa que llevará adelante Antel no es “un lugar donde uno pone racks, donde hay algo enchufado y nadie sabe quién lo está monitoreando”, es decir, un edificio en el que “pareciera que no necesitás a ningún humano”. Afirmó que actualmente eso “ya no es la realidad tecnológica del mundo”. “Esa idea que tenemos de que los data centers tienen un problema ambiental complicado” o que “no se necesita gente para operar esos datos no es una realidad ya”, recalcó en una rueda de prensa.

En la misma línea, Legnani resaltó que en Las Piedras, cerca de la zona en la que se construirá el centro de datos, recientemente se inauguró una UTEC, “donde, entre otros cursos, se imparten cursos de capacitación en inteligencia artificial”. “Macanudo con los contadores, los abogados, los médicos, pero el mundo también va para este lado, y cada vez más”, expresó el intendente de Canelones, y valoró la posibilidad de “tener gurises que se capaciten en la localidad y que puedan llegar a brindar servicios a futuro”.

Cardona sostuvo que Uruguay posee “una fortaleza en lo que tiene que ver con las capacidades y la formación” que ha sido reconocida en el exterior. “Uno no desarrolla innovación por el solo hecho de que quede lindo decir que me desarrollo en innovación. La innovación tiene que tener un sentido, y el sentido final es cambiarle la vida a la gente”, agregó.

La ministra también valoró que, “en un mundo donde las incertidumbres son con las que nos levantamos todos los días”, Uruguay esté trabajando con “certezas” y de una manera “mancomunada”. En particular, destacó la asistencia a la presentación de este martes de Laura Raffo, integrante del directorio de Antel en representación del Partido Nacional. “Eso es lo que tenemos que defender y no nos puede pasar nunca de perder este auditorio en Uruguay”, manifestó.

Según Cardona, se trata de un diferencial que “nos hace que hoy seamos los elegidos para una inversión como la de Solaria”, en referencia a la empresa española que prevé invertir alrededor de 5.700 millones de dólares en Uruguay en dos centros de datos y un parque fotovoltaico. “Realmente esa inversión va a traer otras inversiones”, aseguró, y comentó que ha habido reuniones con “otros data centers”. La ministra sostuvo que este tipo de inversiones “no vienen a desplazar lo que nos caracteriza como país”, sino que significan un complemento “para hacernos crecer más”.