El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto que regula el uso de armas y municiones

El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto que regula la tenencia de armas y municiones, que había sido enviado por el Ministerio del Interior a fines de setiembre. El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó en rueda de prensa que la medida, junto con otras promovidas por la cartera, busca disminuir la violencia asociada al uso de armas de fuego, uno de los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Pública.

En ese sentido, el decreto mantiene el límite máximo de ocho armas por persona, pero establece que se permitirá poseer un máximo de cuatro armas cortas y, de ese total, se podrá tener hasta dos pistolas.

Además, Negro, que participó este miércoles en la presentación de un informe temático por parte del Área de Estadística y Criminología Aplicada con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, destacó que el decreto apunta a “establecer el número de municiones que se pueden adquirir y vender de acuerdo al uso que determinados usuarios hacen de esas municiones, lo que se consiguió además con la colaboración y cooperación de las diferentes asociaciones de los tenedores y usuarios de armas y municiones del país”.

También discrimina entre tipos de usuarios, establece la trazabilidad para la importación de armas y municiones y determina el marcaje para las municiones del Ministerio del Interior y de Defensa, entre otros aspectos.

Por otra parte, el ministro se refirió a la balacera que ocurrió en Villa García el domingo, a metros de una cancha donde se estaba por jugar un partido de baby fútbol. “Esas balaceras se alimentan de municiones, de municiones que hasta el día de ayer estaban sin control alguno y que ahora estamos intentando regular para bajar esa incidencia de los disparos de arma de fuego en el país”, apuntó.