La Ursea recomienda suba de todos los combustibles para noviembre

Tal como lo hace a finales de cada mes, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) difundió este martes la última versión de su informe de precios de paridad de importación (PPI), correspondiente al período que va del 26 de setiembre al 25 de octubre, y que recoge un incremento de los precios de todos los combustibles excepto las naftas.

El informe de la Ursea es uno de los elementos que toma en cuenta el Poder Ejecutivo a la hora de fijar los precios de los combustibles, que revisa mensualmente desde abril de este año, ante los efectos que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene sobre el mercado internacional de combustibles.

En esta oportunidad, los precios de venta de referencia conformados por la Ursea implican subas en órdenes similares a las recomendadas en el mes anterior, y abarcan a todos los combustibles. Así, el organismo recomienda un aumento de 3,35% para la nafta Súper 95, que pasaría a costar 93,48 pesos por litro, alrededor de tres pesos más que su valor actual. Para el caso de la Premium 97, se sugiere un incremento similar, de 3,61% –también de tres pesos–, mientras que en el caso del gasoil 50S aconseja una suba de 31,34%, que excede el ya mencionado tope de ajuste y significa que dicho combustible pasaría de 62,79 pesos a 82,47 pesos por litro.

De acuerdo con el reporte de la Ursea, para este mes móvil las alteraciones en los costos de los combustibles “no solo responden a cambios en los componentes internacionales del PPI, sino también a la aplicación del ajuste anual de un conjunto de componentes del PPI y, en el caso del gasoil 10S, a un ajuste asociado a sus especificaciones de calidad”. Según el informe, este último factor tiene como consecuencia un incremento del 0,08% respecto del PPI de ese combustible.

En esa línea, los PPI con mayores subas fueron el gas licuado de petróleo y el propano, con variaciones del 11,88% y 10,23% respecto del mes móvil anterior, sin contabilizar impuestos. En tanto, el fueloil registró alzas de 6,80% y 7,27% para las categorías medio y pesado, respectivamente.

En lo que respecta a combustibles de uso diario, ambos tipos de gasoil experimentaron incrementos de magnitudes similares: fueron de 2,87% y 2,9% para el 50S y el 10S, respectivamente. Sin embargo, los precios de las naftas fueron levemente a la baja si se los compara con el período anterior, con descensos de 0,75% para la Premium 95 y 0,51% para la Súper 95.

Más allá de las recomendaciones de la Ursea, resta definir qué decisión tomará el gobierno, que deberá fijar los nuevos precios de los combustibles a más tardar este sábado. En ese sentido, a finales del mes pasado, el gobierno determinó subas del 2% para la nafta y 7% para el gasoil, siendo el último incremento significativamente menor al 30,9% que recomendaba la Ursea entonces. Cabe recordar además que dicho valor es el tope fijado por el gobierno para su metodología de ajuste.