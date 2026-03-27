Este viernes a ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, junto al ministro de Economía, Gabriel Odonne, brindaron una conferencia de prensa para anunciar medidas relacionadas a los combustibles.

Cardona expuso que estamos ante una realidad internacional “que nos está aquejando” y que requiere al gobierno nacional “seguir monitoreando hora a hora”, marcada por el “hito histórico en la dinámica del mercado de petróleo internacional”, que comenzó el 28 de febrero con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y el cierre del estrecho de Ormuz. “Es un antes y un después en la oferta y la demanda y los precios tanto del petróleo como de los derivados”, según la ministra.

Agregó que la Agencia Internacional de Energía está catalogando la situación como “la mayor interrupción de suministro de crudo desde 1973, la mayor amenaza a la seguridad energética mundial de la historia”, así como advierte que “la cantidad de petróleo que viene siendo perdido supera la registrada durante los dos grandes shocks de la década de 1970”.

Asimismo, comunicó que “por unanimidad, los países que integran esta agencia internacional han resuelto liberar el mayor volumen de barriles de petróleo de su reserva estratégica, algo así como 400 millones de barriles, justamente, para tratar de mitigar esta consecuencia a nivel mundial y regional, y, por lo tanto, Uruguay tiene que seguir permanentemente esta realidad”.

El precio del petróleo pasó de 70 dólares en febrero a más de 100 en marzo, un aumento superior al 30%, y un aumento mensual que es el más importante desde 1990, detalló.

De acuerdo a un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, divulgado este viernes, en medio de “una situación de carácter excepcional”, se resolvió ajustar el precio de los combustibles a partir del 1 de abril, con un tope de 7%, “por debajo del aumento verificado en los precios de paridad de importación”.

En síntesis, el precio de la nafta súper será de 82,27 pesos (aumento de $5,39 pesos), y el del gasoil 50S será de 50,63 pesos (aumento de 3,31 pesos).

La medida se encuadra en la regla de fijación de precios de los combustibles, establecida por el decreto N° 130/025. El gobierno se compromete a “mitigar el traslado de las variaciones del precio del barril de petróleo a los precios internos de los combustibles, a efectos de atenuar su impacto sobre la economía y la población”, indica el informe.