El magistrado iba a ser blanco de un juicio político en el Congreso, promovido por la oposición y que iba a tener el apoyo del Partido Colorado, tras el visto bueno de Horacio Cartes.

Este martes, el fiscal general del Estado paraguayo, Emiliano Rolón Fernández, presentó su renuncia al cargo, acorralado por un intento de juicio político en su contra impulsado en el Congreso, por mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo y delitos comunes en un contexto de fuertes cuestionamientos en su conducción de la investigación del caso por la quiebra fraudulenta de Ueno Bank.

La situación de Rolón, quien había sido designado por el exmandatario Mario Abdo Benítez, estaba sumamente comprometida. Además de la oposición, este martes se confirmó que el Partido Colorado, a instancias de su presidente, Horacio Cartes, había dado libertad a los legisladores del sector para que votaran según su criterio.

Ante este panorama, Rolón decidió presentar su renuncia ante el presidente Pedro Alliana.

La figura de Rolón venía siendo fuertemente cuestionada desde hacía largo tiempo y su actuación deficiente en el caso de Ueno Bank –en el que fue omiso y no evitó que se perdieran pruebas relevantes del caso de la quiebra fraudulenta– no hizo más que dejarlo totalmente en evidencia.

La enorme notoriedad pública y el alcance social que tuvo este caso dejó a Rolón en una posición muy incómoda. De este modo, Cartes, una figura por la que pasa todo lo relacionado con el poder en Paraguay, le soltó la mano.

De acuerdo con el texto acusatorio que habían presentado los sectores de la oposición liderados por el Partido Liberal Radical Auténtico, en octubre del año pasado, Rolón desestimó la denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y administración en provecho propio presentada contra el entonces presidente Santiago Peña, en la que se vinculaba al mandatario con Ueno Bank.

Por otra parte, Rolón tampoco investigó, el año pasado, el caso protagonizado por Luz Maribel Candado, exencargada de tareas domésticas en la residencia presidencial, quien denunció haber encontrado dentro de la casa numerosos sobres con dinero en efectivo. “[Candado] relató públicamente el hallazgo de sobres con dólares en la residencia presidencial, reuniones fuera de agenda del entonces presidente Peña con empresarios con contratos estatales y que ella y su familia fueron sometidas a polígrafo por personal militar”, explica el documento presentado por la oposición.

Además, el fiscal Rolón había sido objeto de denuncias internas en el Ministerio Público. Estas fueron hechas por funcionarios de la Dirección del Laboratorio Forense del organismo, por falta de insumos para llevar adelante sus tareas. También en este caso Rolón prefirió no actuar.

Reapareció públicamente Horacio Cartes

En medio de la crisis que sigue viviendo Paraguay, este martes reapareció públicamente el exmandatario Horacio Cartes. En su carácter de presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), denominación oficial del Partido Colorado, lideró un acto en la sede de ese sector político en Asunción.

Desde allí envió un mensaje directo a sus rivales políticos, en particular a los que tiene dentro del partido que lidera, y también habló sobre su estado de salud. Vale recordar que, a fines de febrero de este año, Cartes fue internado en una clínica privada de Asunción, después de sufrir una crisis cardiaca.

El exmandatario fue operado –se le colocó un marcapasos– y pocos días después recibió el alta médica. Desde entonces su salud viene mejorando, bajo la supervisión de su médico personal, el exsenador Antonio Barrios, quien actualmente es el vicepresidente de Alliana.

En ese contexto, Cartes dijo este martes: “¿Somos sentimentales? Sí, somos sentimentales. ¿Somos llorones? Sí, yo me incluyo. Pero la capacidad de servicio que tenemos... Quiero que sepan que tienen un presidente, que cuentan con él. Pero con pasión. Soy feliz en la ANR. Soy feliz con el Partido Colorado. Y algunos hasta querían que yo me muera. Y yo creo que me tienen que aguantar mucho tiempo todavía los que tienen malos deseos”.