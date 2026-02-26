El expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, fue internado este jueves en una clínica privada de Asunción después de sufrir al menos dos episodios de convulsiones.

De acuerdo a lo que informó el diario local Última Hora, Cartes sufrió un primer episodio en su casa y posteriormente tuvo otro cuando ya se encontraba en el centro de salud.

“Fuimos testigos de un episodio de convulsión por lo que decidimos su inmediato traslado al sanatorio. En el sanatorio, fue internado en la sala de terapia intensiva. Se lo puso en respirador y con medicación anticonvulsivante. No se demostró la presencia de hemorragia. No tiene un ACV. Estamos a la espera de otros estudios. Él está estable. Él está intubado”, manifestó el médico infectólogo Eugenio Báez, que habló en una conferencia de prensa junto al senador Antonio Barrios, quien es el médico de cabecera de Cartes.

Cartes, de 69 años, fue mandatario entre 2013 y 2018 y actualmente es el presidente de la Asociación Nacional Republicana, la denominación oficial del Partido Colorado.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, quien llegó a la política de la mano de Cartes, quien cuando era mandatario lo designó como ministro de Economía, manifestó su solidaridad con su mentor.

“Querido amigo y conductor de nuestro Partido Colorado, todo nuestro acompañamiento y nuestras oraciones están contigo. Estamos atentos y unidos en la fe por tu salud y tu plena recuperación. Confiamos en tu fortaleza. ¡Fuerza Horacio Cartes!”, expresó Peña en su cuenta de X.