Informe de Ursea de precios de paridad de importación marca aumento “significativo” del gasoil

El resto de los combustibles también registraron una suba; la ministra de Industria, Fernanda Cardona, aclaró que el gobierno no tiene “por qué seguir siempre las referencias de manera lineal”.

La Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) difundió este jueves el informe de precios de paridad de importación (PPI) correspondiente a agosto. Este registra un aumento de todos los combustibles con relación al mes anterior, aunque en magnitudes distintas.

El que más incrementa su costo es el gasoil, que pasó de 52,48 pesos por litro (precio paridad ex planta –PPI– con impuestos) en julio a 59,43 pesos en agosto. El precio de venta al público de referencia (PVP) de este combustible se fijó en 73,18 pesos en setiembre; actualmente cuesta 58,68 pesos.

El aumento de la nafta, en cambio, es “muy leve”, señala el informe: el PPI con impuestos de la nafta Súper 95 pasó de 74,45 pesos por litro en julio a 75 pesos por litro en agosto. Esto es consecuencia “de la combinación de un moderado aumento del precio FOB y una caída de mayor magnitud en los fletes y seguros”, especifica el informe. El PVP de la nafta se estableció en 89,54 pesos para setiembre; actualmente cuesta 88,67 pesos.

En cuanto al gas licuado, el PPI pasó de 28,69 pesos en julio a 29,65 pesos en agosto.

“Como conclusión, a diferencia del mes anterior, en este período se observa un comportamiento generalizado al alza en los PPI de todos los combustibles analizados. No obstante, mientras que en las gasolinas el aumento fue leve, al igual que en el propano, en los gasoils y, especialmente, en los fueloils, los incrementos fueron considerablemente mayores”, apunta el informe de la Ursea.

Cardona: “Antes de que termine la semana” habrá una definición

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, fue consultada este jueves en rueda de prensa por el informe y aclaró que, como es habitual, no se seguirá “de manera lineal” esa referencia. “Cuando uno gestiona no tiene por qué seguir siempre las referencias de manera lineal, porque tenemos otras fortalezas como país”, afirmó. Acotó que “tener la refinería de La Teja y Ancap como empresa pública nos permite tener otro margen de trabajo y de gestión”.

Cardona puntualizó que cada mes se miran, además de “los números de Ancap”, también “la canasta energética y cuál es su uso por la población del Uruguay”. “Gas, gasolina y gasoil, considerando el sector productivo, considerando las casas de nuestra gente, considerando en qué estamos con la temperatura y qué va a pasar con la parte climática. Todo eso es un combo que el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia de la República y Ancap, por supuesto, como empresa pública, venimos trabajando cada mes, y las mismas consideraciones vamos a tener esta semana”, afirmó.

La ministra dijo que están teniendo reuniones en estos días con los organismos estatales involucrados en el tema, y “antes de que termine la semana” habrá una definición.