Un centenar de camioneros autoconvocados se movilizó en Montevideo en contra de la guía digital y del aumento de los combustibles

“No nos negamos a los controles, lo que rechazamos es seguir agregando costos, exigencias y obstáculos a quienes trabajan”, afirmaron los manifestantes, que se reunieron con legisladores de la coalición.

Desde hace algunos días, un grupo de camioneros autoconvocados, al margen de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), se moviliza en distintos puntos del interior del país en rechazo a la implementación de la guía digital que el gobierno pretende introducir en el sector, así como al aumento del costo de los combustibles. Este jueves, un centenar de camiones iniciaron una movilización rumbo a Montevideo. Sobre las 16.00, llegaron al cruce de la rambla portuaria con la calle San Fructuoso, donde los esperaban efectivos de Policía Caminera, Policía Nacional y la Guardia Republicana. La protesta comenzó en la noche del miércoles, con vehículos partiendo desde Rivera y Tacuarembó hacia la capital.

Dos de los voceros de los autoconvocados, Tulio Rodríguez y Daniel Cuello, entre otros manifestantes, siguieron al Palacio Legislativo para reunirse con los senadores Sebastián da Silva, Javier García, Sergio Botana y el diputado Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, y el senador colorado Tabaré Viera. El miércoles, la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado recibió a la ITPC, que mantuvo una mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) el martes. Los autoconvocados afirman que la “ITPC no representa a nadie de los que estamos acá”, dijo Rodríguez a la diaria. También aseguran que no los representa “ningún partido político”, y es por eso que se generó cierta incomodidad cuando el senador Da Silva habló con algunos de los manifestantes en la rambla.

El pedido de los autoconvocados es que “saquen la guía”. “Nosotros no queremos la guía, porque a nosotros no nos da garantía nada. No queremos la guía y estamos firmes”, dijo el manifestante Mauricio Repetto, camionero de Montevideo, a la diaria.

La implementación de mayores controles en el transporte de carga es un tema que se arrastra desde hace varios años. En 2020, con el cambio de gobierno, el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, suspendió la obligatoriedad del Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac). La guía digital se realiza a través de una aplicación oficial del MTOP y es obligatoria para “todo transporte de carga terrestre que se realice en el país”, según la Ley 17.296.

“Tiene que ser muy ágil, tiene que ser accesible con la tecnología que tenemos, más allá de que, por supuesto, haya que capacitar, facilitar, y se le siguen modificando cosas para que sea muy rápido”, dijo la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, este jueves, en rueda de prensa.

Para el Sindicato Único del Transporte y Ramas Afines, que está a favor, el instrumento permite el “seguimiento de la trazabilidad de la mercadería” que permitiría, por ejemplo, “garantizar que los camiones no lleven dos o tres veces el peso permitido”. Los camioneros, en cambio, entienden que los instrumentos de fiscalización son suficientes y la guía supondría más burocracia. “No sé qué más quieren que nos fiscalicen”, dijo Repetto. Aluden, además, a eventuales dificultades en el registro de la guía, como mala conectividad. “Si yo no hago la guía al salir de la chacra, a mí ya me están multando”, explicó Repetto.

“No estamos hablando de controlar mejor; el transporte ya está controlado. Hoy existen balanzas fijas, balanzas móviles, cámaras, radares, centros de monitoreo, sistemas electrónicos y nuevos pórticos inteligentes que identifican vehículos y verifican en segundos si circulan dentro de la normativa. No nos negamos a los controles, lo que rechazamos es seguir agregando costos, exigencias y obstáculos a quienes trabajan”, sostiene la proclama de los autoconvocados.

Los eventuales costos asociados a la guía es otro de los reclamos. Rodríguez señaló que, “si el día de mañana, nos ponen la guía, no tenemos drama de trasladar el precio final al cliente, pero matamos al pueblo”. Etcheverry reiteró que “la guía no es obligatoria, está en diseño, va a llevar tiempo, pero además no tiene ningún costo”. No obstante, el decreto reglamentario de la guía establece que el precio “será de hasta 12 unidades indexadas”. “Si dicen que no influye en costo, están mintiendo”, señaló Repetto.

La “solución inmediata es bajar el combustible”

“Basta de seguir cargando sobre los hombros de quienes producen, transportan, trabajan y generan riqueza en este país. Cuando aumenta el combustible, no aumenta solamente el costo de mover un camión. Aumenta el costo de producir, de comerciar, de trabajar y de vivir”, señalaron los autoconvocados en la proclama.

Rodríguez dijo que la “solución inmediata, hoy, es bajar el combustible”. “El combustible tendría que valer 37, 40 pesos máximo, sin los impuestos agregados que nos están metiendo. Y estamos con un gasoil de 64 pesos”, denunció el manifestante.

“Yo, en un viaje, me llevo el 60% del combustible. Sumo el peaje y, si reviento una cubierta, tengo que hacer dos viajes más para poder pagarla. O sacar un crédito. En realidad, muchos de nosotros, por el tema del crédito, ya estamos endeudados. No podemos trabajar al día”, aseguró Repetto.

El gobierno asegura que, a pesar de las subas, se ha mitigado el impacto del shock internacional del petróleo en el precio al público. Asimismo, el lunes, durante una rueda de prensa, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, señaló que le “llama un poco la atención” las movilizaciones, ya que “cuando uno ve las gráficas, no llegamos a los niveles que alcanzó el aumento del gasoil en 2022 con la guerra entre Rusia y Ucrania y, sin embargo, no hubo este tipo de planteos en aquel momento”.

Tabaré Viera llamó a que el gobierno pueda “aflojar un poquito la cincha”

El senador del Partido Colorado (PC) Tabaré Viera se reunió en la tarde de este jueves con representantes de los transportistas autoconvocados. Luego de la instancia, el legislador declaró a Telemundo que dentro de los planteos que le hicieron se destacaron las “serias dificultades” que trae “sobre todo para empresas pequeñas” la guía de carga electrónica que está sobre la mesa.

“Cuando se habla de transporte de carga uno piensa en camiones y en grandes empresas”, comentó el senador, que, sin embargo, reforzó que “en gran medida” hay empresas “constituidas por un camión o dos camiones” en las que “el propio empresario es el conductor”.

Viera puntualizó que lo relativo a la guía es “la punta del iceberg”, dado que paralelamente dentro del planteo de los autoconvocados aparece “una reivindicación del problema de los costos y fundamentalmente de los combustibles” que están “subiendo de forma importante”.

“Vamos a escucharlos formalmente a quienes tienen algo para expresar y culminar con una reunión con el propio ministerio para ver cómo puede el gobierno aflojar un poquito la cincha a esta cadena de trabajadores tan importante como el transporte”, concluyó Viera.