La Unión de Exportadores contabilizó 33 días con interrupciones en la actividad portuaria en lo que va del año

En la primera mitad del año, el puerto de Montevideo movilizó 439.464 TEU (unidad de medida que equivale a un contenedor estándar de unos seis metros de largo), lo cual supone un aumento de 3,2% en comparación con el mismo período de 2025. El dato está incluido en un informe elaborado por la Unión de Exportadores, difundido este lunes, en el que se subraya el “carácter preliminar” de la información correspondiente al año en curso.

A su vez, en el transcurso del año pasado se movilizaron en total 857.491 TEU, lo que marca una disminución de 23,1% con respecto a 2024, cuando se movilizaron 1.115.417 TEU. En el documento de la gremial se sostiene que “la evolución del volumen resulta relevante para el posicionamiento” del puerto debido a “su vínculo con la escala de las operaciones”.

En el informe también figuran cifras correspondientes a las exportaciones uruguayas: en 2025 las ventas de bienes se situaron en 13.493 millones de dólares, esto es, “5% más que en 2024 y el mayor valor de la última década”. El puerto de Montevideo concentró más del 60% del valor total de dichas exportaciones.

Se apunta, además, que el comercio exterior de Uruguay –es decir, exportaciones e importaciones– supuso solamente el 38,3% de los contenedores movilizados en 2025. El trasbordo acaparó el 37,7%; los contenedores vacíos, el 15,8%, y el tránsito, el restante 8,2%.

En comparación al año anterior, se registró un incremento de 6% en los TEU asociados al comercio exterior, de 18,6% en los vinculados al tránsito y de 3,6% a los contenedores vacíos. Por el contrario, entre 2024 y 2025 “los movimientos de trasbordo registraron una caída de 47,5%”. “La reducción del movimiento total de contenedores registrada en 2025 no fue, por tanto, generalizada entre los distintos tipos de operación, sino que estuvo particularmente asociada a la contracción del trasbordo”, se señala en el documento.

Se observa una tendencia al alza en la cantidad de interrupciones

En el informe, la Unión de Exportadores señala que el puerto de Montevideo es “un activo estratégico para la inserción internacional de Uruguay”, dado que “canaliza una parte sustantiva del comercio exterior del país”. La gremial advierte que la competitividad portuaria “depende del funcionamiento integral de los distintos componentes de la cadena logística” y, en ese sentido, advierte que “la recurrencia de interrupciones en la operativa portuaria afecta la previsibilidad de la cadena logística, la eficiencia de las operaciones y las condiciones de servicio que enfrentan todos los usuarios del comercio exterior”.

Según relevó la gremial, en lo que va del año ya hubo 33 días con episodios de interrupción total o parcial en las actividades vinculadas a la operativa portuaria. Este número marca una tendencia superior a la de 2025, cuando, en todo el año, se contabilizaron 35 días con paralizaciones. En 2024, en tanto, se habían registrado 19 días con interrupciones totales o parciales. En el documento se puntualiza que los números comprenden “afectaciones de distinta extensión y alcance”, por lo que “deben interpretarse como una aproximación a la recurrencia de las interrupciones y no como días completos de paralización del puerto”.

La Unión de Exportadores sostiene que la “acumulación de interrupciones” en la actividad portuaria “constituye una situación de especial gravedad por sus efectos sobre la previsibilidad, la eficiencia logística y las condiciones de competitividad del comercio exterior uruguayo”. Si bien se apunta que estos cortes “responden a causas diversas”, se señala que hay un predominio de “los conflictos vinculados a la negociación colectiva y las condiciones laborales”.

Previo a la publicación del informe, la gremial emitió un comunicado junto con la Asociación Rural, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias y la Cámara Mercantil en el que se advertía por la cantidad de días con “disrupciones operativas” en lo que va del año, y se afirmaba que el puerto de Montevideo “no debe, ni por un conflicto ni bajo ninguna otra circunstancia, detener su actividad”. “Es urgente que el Poder Ejecutivo adopte medidas para subsanar esta situación y asegurar el normal desarrollo de sus actividades en el futuro”, afirmaron las gremiales en el comunicado conjunto, en referencia al conflicto que se mantiene en Terminal Cuenca del Plata en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo.