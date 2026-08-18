UTE cerró la licitación para la construcción de parque fotovoltaico en Río Negro: se presentaron 10 empresas

Fernanda Cardona dijo que el proyecto “no solo deja la infraestructura de la empresa pública y de generación para Uruguay, sino que también genera movimiento en el interior del país”

Este martes, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y UTE dieron una conferencia de prensa conjunta para informar sobre la apertura de sobres del proceso de licitación para la construcción de un parque fotovoltaico de 30 megavatios en M’Bopicuá, en las inmediaciones de Fray Bentos.

De acuerdo con lo que se informó durante el acto, en el que participaron la titular del MIEM, Fernanda Cardona, y la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, se presentaron diez empresas interesadas, entre las que se encuentran compañías extranjeras, aunque no se proporcionó mayor información al respecto. Según consignó el portal de Presidencia, se estima que la inversión insuma unos 20 millones de dólares y genere alrededor de 100 puestos de trabajo.

El parque solar fue anunciado a principios de este año en una conferencia de prensa en la que participó el presidente de la República, Yamandú Orsi, aunque entonces se había anunciado su instalación en Baygorria, en el departamento de Durazno. Sin embargo, debió ser relocalizado en Río Negro producto de un diferendo entre los gobiernos nacional y departamental sobre su ubicación, aunque Cardona aseguró que eso no significa que el Poder Ejecutivo haya desistido de la idea inicial y que se instalará otro parque solar en Durazno en el futuro.

Como parte de su intervención, Cardona celebró los avances del proceso licitatorio, algo que calificó como “una muy buena noticia para el país”, y valoró que esto pone de manifiesto el cumplimiento de los hitos propuestos por el gobierno. La ministra destacó que las obras proyectadas se corresponden con un “plan de expansión técnico” propuesto por la UTE y otros organismos públicos, y que posibilita “cumplir con una eventual demanda” que acompañe el crecimiento de nuestro país, más allá de las necesidades energéticas actuales. De este modo, sostuvo que el ente público tiene la obligación de “anticiparse en esa planificación de energía”, y resaltó la necesidad de definir “con qué generamos y en qué tiempo lo tenemos que hacer para que realmente estas cosas ocurran”.

En ese sentido, la construcción del parque fotovoltaico en el departamento del litoral se enmarca en un plan de obras que comprende otras partes del país y que involucra otros tres proyectos, a concretarse en los departamentos de Salto, Cerro Largo y –ya mencionado– Durazno, capaces de generar 500 megavatios en total. Cardona sostuvo que si bien el ente estatal podría haber construido una única planta, con una capacidad equivalente a la suma de los cuatro proyectos, el gobierno optó por desarrollarlos por separado en pos de garantizar el desarrollo del interior del país.

“Una infraestructura y una obra de este tipo genera actividad, genera empleo, genera derrame: no solo deja la infraestructura de la empresa pública y de generación para Uruguay, sino que también genera movimiento en el interior del país, y por eso es tan importante que, justamente, la inversión pública, una vez más, también sea un tractor de desarrollo”, remarcó la ministra. Y concluyó: “El desarrollo nacional empieza con desarrollos locales e internacionales, reconociendo las capacidades de cada lugar”.

Por su parte, en una rueda de prensa luego del evento, y en términos similares a lo expuesto por la ministra de Industria, Energía y Minería, Cabrera dijo que el proceso licitatorio “responde a un plan rector” dispuesto por la actual administración. Indicó que a partir de este momento el organismo que preside estará abocado al estudio de las ofertas “con todos los recaudos que requiere una licitación de este porte”.

La presidenta de UTE explicó que el primer paso que tomará la comisión adjudicataria a cargo de dicho estudio será el “descarte técnico”, para luego proceder al estudio comparativo de todas aquellas ofertas consideradas como válidas, de las cuales será ganadora “la que resulte más económica”. También acotó que los plazos dependerán del paso del eventual acuerdo por el Tribunal de Cuentas y que, una vez que se haya dado ese paso, la empresa estatal podrá ofrecer “la posibilidad efectiva de invertir” en el proyecto en el mercado de valores, algo que situó entre noviembre y diciembre, con las obras comenzando a principios del próximo año.

Consultada acerca de la incidencia de la construcción del parque fotovoltaico en los costos de producción, la jerarca sostuvo que la intención del gobierno es incrementar los niveles generados, pero mantener los valores “en los términos en que está hoy”, algo que basó en una eventual disminución del uso de las centrales térmicas en casos de necesidad, como resultado de una mayor disponibilidad de energía solar. “Es de esperar que esto contribuya a no tener que aumentar el costo de abastecer la demanda”, aseguró.