Hace un mes, en conferencia de prensa, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, anunciaron una convocatoria a ahorristas para financiar la inversión de una planta de energía solar en un predio de UTE en Baygorria, Durazno, por aproximadamente 30 millones de dólares. Este miércoles, Cardona confirmó la decisión del presidente de “llevar esa misma planta con ese mismo esquema de negocio” al departamento de Río Negro, luego de que el intendente de Durazno, el nacionalista Felipe Algorta, resolviera el comienzo del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y con él, la “suspensión cautelar de las autorizaciones de nuevos usos productivos, subdivisiones de suelo u otras construcciones” en la zona.

Según informó El Observador en primera instancia, Algorta envió un oficio el 10 de abril a la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, en el que puso al tanto al organismo del plan de ordenamiento territorial, al que la intendencia, mediante una resolución de ese mismo día –publicada en el Diario Oficial el martes–, dio inicio. El oficio no fue tratado en el directorio de UTE, según supo la diaria. El 10 de abril también se abrió la licitación para la instalación del parque fotovoltaico.

La resolución de la comuna declaró el frente costero delimitado por la ruta 4 y la represa hidroeléctrica de UTE sobre el río Negro como “un ámbito de oportunidad de desarrollo territorial concertado”, y estableció como “medida particular de protección la no habilitación de nuevas obras públicas”, específicamente “el montaje de plantas de energía fotovoltaica u otros usos que no estén inscriptos en un explícito planeamiento más integral”.

Algorta propuso que el parque se traslade a 550 metros del predio original en otro padrón de UTE. Entrevistado por la diaria Radio, aseguró que el gobierno departamental está “dispuesto y a favor” de que se construya un parque solar en Baygorria, pero estaba planteado en “el terreno más preciado para el destino turístico y natural que tiene el pueblo”. “Hay un plan B y es muy fácil correrlo, porque realmente no requeriría más que algún estudio extra, que capaz que en dos semanas ya lo tienen pronto”, dijo.

Una fuente del oficialismo de UTE señaló a este medio que los terrenos propuestos por Algorta eran “inviables” porque tienen monte nativo, lo que habría dificultado las obras y significado más tiempo y mayores costos. Asimismo, en línea con lo relevado por los equipos técnicos de UTE y en diálogo con la diaria Radio, Cardona afirmó que hay monte nativo en ese padrón.

El director de UTE por la oposición, Darío Castiglioni, negó a la diaria que se trate de un área protegida. Por el contrario, dijo que son “chircales” y remarcó que “es a tan solo 500 metros”. “Es como medio raro que, por no correr los 500 metros, lo saquen del departamento”, consideró. El intendente duraznense también aseguró que el predio es “un campo sucio” y cuestionó que “a veces se toman decisiones desde un escritorio y por Google Earth, y no se toman el trabajo de ir hasta el lugar y ver que, en realidad, ahí de monte nativo no hay nada”.

El intendente de Río Negro, el frenteamplista Guillermo Levratto, celebró la instalación de la planta en su departamento. En un comunicado, expresó que “es una noticia muy importante, porque abre una nueva oportunidad para el desarrollo del departamento y para la generación de empleo”.

En el marco del plan de expansión de la energía solar del gobierno, Cardona explicó que hay por lo menos “cuatro proyectos en la mira” para este año: el primero es en Cerro Largo, cuya inversión ya se concretó y será el parque solar más grande del país; el segundo se proyectaba en Baygorria; luego, en Río Negro, que sería en un predio de la intendencia; y un cuarto que “está en carpeta”, y que, según supo la diaria, podría ser en Salto.

La ministra señaló que el criterio de elección de esos lugares se basa, principalmente, en “la rapidez con la que tenemos que tomar la decisión para poner la solar”, por lo que se tomó en cuenta contar con los padrones, las redes eléctricas y los permisos ambientales. En ese sentido, Cardona afirmó: “Nosotros no estamos abandonando Baygorria”. “No estoy diciendo que no sigamos conversando con Durazno; lo que estamos diciendo es que vamos a cumplir con el cronograma del plan de expansión de UTE y vamos a ir primero a Río Negro, y seguiremos trabajando sin ningún problema el tema de Durazno”, señaló.

Algorta: la planta “haría naufragar definitivamente la posibilidad de desarrollo turístico en esa zona”

Baygorria se desarrolló en torno al embalse y fue catalogada como pueblo en setiembre de 2024, a impulso de Algorta, en ese momento diputado. En el período pasado, Algorta, como miembro del directorio de UTE (hasta 2023) –donde coincidió con Cardona, quien representaba a la entonces oposición–, coordinó un grupo de trabajo creado para desarrollar “un plan interinstitucional que permita alcanzar una nueva concepción de la administración de los inmuebles ubicados en las zonas aledañas a las represas hidroeléctricas”, como los de Baygorria, según sostiene una resolución de 2022 a la que accedió la diaria.

En el marco de ese plan, se realizó una consultoría de planificación territorial de Baygorria que dio “pistas sobre su potencial de desarrollo territorial”, a partir del análisis de experiencias similares, como la de la localidad de Palmar, Soriano, donde también hay una represa. Algorta afirmó que su intención es desarrollar Baygorria “como la Intendencia de Soriano pudo desarrollar el pueblo Palmar”, porque UTE “no es una empresa de desarrollo de pueblos”.

Sobre sus planes para la zona, dijo que la idea es hacer llamados, por un lado, para habitar las casas; y, por otro lado, “a inversión privada” para desarrollo turístico. En el oficio, la comuna recordó que en 2022 UTE suscribió un convenio marco con la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir) que “prevé, entre otros aspectos, el traspaso progresivo de áreas y funciones” y el “impulso de actividades de desarrollo local” con “componente turístico”.

Algorta consideró que la construcción de la planta “haría naufragar definitivamente la posibilidad de desarrollo turístico en esa zona”. “Durazno perdería muchísimo si se instala el parque donde lo quieren instalar, porque ahí definitivamente tiraría abajo las posibilidades de desarrollo de la zona balnearia de Baygorria, como destino natural y con el potencial que tiene”, afirmó.

FA cuestiona que la intendencia no tiene “un proyecto concreto”

Fueron varias las voces del oficialismo que cuestionaron la medida del intendente. En diálogo con la diaria, la diputada del Frente Amplio (FA) por Durazno, Magela Rinaldi, sostuvo que el polo turístico planteado por Algorta tiene “un grado enorme de incertidumbre”, a diferencia de la planta, “que cuenta con planificación, financiamiento y horizonte claro”. Señaló que la decisión de la intendencia de frenar la instalación es una señal “preocupante” y lamentó que se pierda “una fuente de empleo segura importante” para el departamento. “Cuando un proyecto de estas características, respaldado por una política nacional, puede ser detenido sin una alternativa sólida, se debilita la previsibilidad necesaria para impulsar inversiones estratégicas”, afirmó.

En esa línea, Raúl Licandro, exedil del FA en Durazno y diputado suplente, dijo a la diaria que, aunque tienen conocimiento de que “Algorta hace mucho tiempo viene con ideas de instalar allí un pueblo, con algunos proyectos de turismo”, por ahora, no se han “consolidado en nada”. Señaló que el convenio marco con Mevir al que hace alusión la resolución no se llegó a concretar, por lo que “seguimos pensando que esto es un plan en el aire, que no tiene un proyecto concreto, y que, además, sale de un momento a otro cuando el gobierno tenía ya pronta la instalación de la planta ahí”.

Los legisladores cuestionaron la urgencia de Algorta en emitir la resolución de forma “inconsulta” con el gobierno nacional. Cardona, si bien reconoció que “cambiar de padrón de manera entera iba a ser complicado”, afirmó que le “sorprendió” que, mientras estaban en conversaciones, Algorta emitió la resolución y, “de alguna manera, establece como intendente frenar esa obra por razones de ordenamiento territorial y menciona un proyecto turístico que él tiene”.

Algorta, por su parte, dijo que la ministra “sabe al dedillo” sus intenciones por su trabajo en el directorio de UTE. Dirigentes del Partido Nacional se expresaron en la misma línea. El senador blanco Sebastián da Silva expresó en X: “La ministra, que ya estaba al tanto de lo que quería Algorta desde la época que compartieron directorio en UTE, aprovechó y politizó el tema”. Castiglioni dijo no poder creer “que la ministra se haya olvidado” de “todo lo que se habló” en el directorio. Cardona consideró “equivocado” que se afirme que tiene conocimiento del asunto por su actividad en el quinquenio anterior.