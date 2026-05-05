Yamandú Orsi, el 1º de mayo, durante el acto por el Día Internacional de las y los Trabajadores, en Montevideo.

Invitado por el embajador Lou Rinaldi, el presidente Yamandú Orsi visitó el sábado el portaaviones militar estadounidense USS Nimitz. El mandatario fue trasladado a la embarcación en una aeronave estadounidense que ingresó al territorio nacional; el portaaviones, en tanto, se mantuvo en aguas internacionales. El USS Nimitz está recorriendo la región y ya tuvo las visitas del presidente argentino, Javier Milei, y del presidente chileno, José Antonio Kast.

La visita de Orsi al portaaviones de Estados Unidos, con fotografía incluida, provocó repercusiones casi al instante. Desde la oposición, el diputado nacionalista Federico Casaretto denunció que el gobierno omitió enviar al Parlamento la solicitud de venia para que la aeronave militar ingresara al territorio uruguayo.

A través de un comunicado, el PIT-CNT también manifestó que Orsi “violentó” la Constitución al no solicitar la autorización al Parlamento para el ingreso de la aeronave extranjera. Asimismo, la central sindical remarcó que la visita del presidente se dio de forma paralela a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reiterar “sus amenazas” hacia Cuba. “Rechazamos esta decisión del presidente de nuestro país, por ser contraria a los valores por la paz y contra la guerra que han predominado como tradiciones de nuestro territorio”, afirmó el PIT-CNT.

Este lunes aparecieron voces críticas también a la interna del oficialismo. En declaraciones a radio Carve, el ministro de Trabajo y Seguridad Social y dirigente del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo que él no hubiera visitado el portaaviones. “A mí no me gustó, yo no estoy de acuerdo”, afirmó, si bien puntualizó que él no fue electo presidente. Para Castillo, “parece difícil de explicar” mantener un mensaje a favor de la paz y “al mismo tiempo” visitar “una nave que es de guerra” y que “no está desparramando paz y solidaridad en el mundo”.

En cambio, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, defendió la acción del mandatario. La dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo a Telemundo que se trató de un hecho protocolar a nombre del Estado uruguayo. La ministra resaltó que no hubo ingreso de tropas ni despliegues militares estadounidenses en territorio nacional.

La repercusión parlamentaria

A nivel legislativo, el tema fue analizado este lunes por la bancada del Frente Amplio (FA). Según supo la diaria, se pretende que el asunto sea tratado el miércoles, cuando se reúna el Secretariado Ejecutivo de la fuerza política.

De todos modos, el senador del MPP Nicolás Viera opinó en rueda de prensa que Orsi “hizo lo que tenía que hacer” ante una invitación que “pone en juego el relacionamiento de nuestro país con otro”. En la misma línea, apuntó que el presidente “tiene muy sabido que ante todo tiene que preservar el interés general y el interés del país” y descartó que haya habido una violación de la Constitución.

Por su parte, en una entrevista con el programa Ciudad Viva de TV Ciudad, el senador y secretario general del Partido Comunista, Óscar Andrade, consideró que la actuación de Orsi fue “inoportuna” en el contexto actual. Señaló que la visita del presidente al portaaviones se dio cuando existe una “agresividad brutal de los Estados Unidos hacia nuestra América Latina” y un “bloqueo criminal” contra 11 millones de cubanos.

Andrade, quien actualmente es el coordinador de la bancada frenteamplista, anunció que el tema se trataría en la bancada, al igual que la controversia sobre la posible inconstitucionalidad. Fuentes del oficialismo confirmaron a la diaria que en la reunión de este lunes “se intercambiaron opiniones” sobre el hecho que tuvo como protagonista al presidente.

“No hay nadie que se sienta cómodo en esta situación, más en el momento en que Trump anuncia la invasión a Cuba”, reconoció un legislador del FA. De todos modos, la fuente señaló que en la bancada también se es “consciente” de que “el presidente tiene un rol a jugar” y aseguró que la visita al portaaviones “estaba pactada desde antes” de que se conocieran las últimas declaraciones de Trump sobre Cuba.

A la interna del FA entienden que en el “entorno militante” no cayó bien la noticia; no obstante, señalaron que se debe dejar en claro que “el presidente es el presidente de todos y tiene que asumir responsabilidades que otros pueden evitar”.

Por último, en la reunión de la bancada se informó que, con base en asesores jurídicos, “no hay ninguna cuestión” que incurra en una violación de la Constitución, ya que la aeronave que transportó a Orsi hacia el portaaviones no está definida como un artefacto “específicamente militar”.

La discusión en la orgánica

Los distintos legisladores del FA consultados por la diaria, tanto aquellos que entienden que el presidente tenía poco “margen de maniobra” como quienes tienen una visión más crítica, coinciden en que se trata de “una discusión que tendrá que tener el Frente Amplio” en sus ámbitos orgánicos.

En este momento, por el desarrollo de las actividades de “El FA te escucha”, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, y otras autoridades partidarias se encuentran en el interior del país. En ese sentido, se espera que la Mesa Política y el Secretariado Ejecutivo vuelvan a reunirse el próximo miércoles. Fuentes de la orgánica aclararon a la diaria que la visita de Orsi al portaaviones todavía no ha sido abordada en ningún ámbito y aseguraron que la declaración que emitió la fuerza política este domingo sobre Cuba –en la que no hay mención a la visita del mandatario al portaaviones– ya había sido redactado previamente.

Si bien señalaron que aún no se ha definido oficialmente llevar la discusión de este hecho a los ámbitos orgánicos, desde el Partido Comunista señalaron a la diaria que se entiende que “es claro que va a estar”, dada la “discusión que se ha planteado” tanto desde el punto de vista político como desde la perspectiva constitucional.

En tanto, desde el Partido Socialista indicaron a la diaria que aún no se tiene “ninguna posición” sobre tratar el tema en la orgánica frenteamplista. “No nos gusta lo que pasó”, comentó de todos modos la fuente socialista.