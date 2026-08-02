Diputados de la oposición afirman que el gasto asignado para la exoneración de IVA a las cooperativas es insuficiente

El presidente de Fucvam, Enrique Cal, dijo que el impacto de la medida, que se aplicará a los materiales de construcción, dependerá de cómo se reglamente el artículo incluido en la Rendición de Cuentas.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo no incluye artículos específicos para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). Esto fue cuestionado por el diputado del Partido Nacional y expresidente de Mevir, Juan Pablo Delgado, quien días atrás criticó la “austeridad de ideas” de la cartera. El viernes, ante la comisión de la Cámara de Diputados que tiene a estudio el proyecto, la titular del MVOT, Tamara Paseyro, explicó que el ministerio ya tiene aprobado el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat como “marco estratégico y presupuestal para todo el quinquenio”, y señaló que por esa razón no fue necesaria la inclusión de artículos particulares.

No obstante, la ministra afirmó que el hecho de que la cartera no presente un articulado “no significa que esta Rendición de Cuentas no traiga noticias importantes para la política de vivienda”. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, Paseyro hizo énfasis en el artículo 356 del proyecto, que propone exonerar de IVA a las compras de materiales de construcción para las cooperativas de vivienda. Dijo que “se trata de un planteo histórico del movimiento cooperativo que hoy el Poder Ejecutivo pone a consideración en esta Rendición”.

Juan Pablo Delgado: “Lo entendemos justo y necesario, pero para todas” las cooperativas

A principios de julio, durante la comparecencia del equipo económico ante la comisión de la cámara baja, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, informó que la exoneración de IVA a las cooperativas “tiene un costo fiscal de diez millones de dólares” que “se materializa en un período de cuatro a cinco años”, por lo que “no es un costo inmediato”.

Con este número, fueron varios los diputados de la oposición que el viernes plantearon dudas con respecto al artículo; en particular, Delgado advirtió que si se tienen en cuenta “los números de la cantidad de viviendas que está previsto construir, el costo de una vivienda y cuánto representa el costo de esos materiales”, la renuncia fiscal “sería arriba de 80 millones de dólares, no de diez millones”, lo cual “simplemente es un 12%”.

En ese sentido, Delgado consultó a la delegación del MVOT si la exoneración se va a distribuir entre todas las cooperativas de vivienda o si se van a seleccionar solo algunas de ellas. “Estamos de acuerdo con el tema del IVA a las cooperativas; lo entendemos justo y necesario, pero para todas”, señaló el diputado nacionalista, y planteó “que la redacción quede clara, que no sea ambigua y que no sea una decisión discrecional del Poder Ejecutivo la que determine a qué cooperativas comprende y con qué características”.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Walter Cervini apuntó que en la meta presentada por el MVOT “se proponen 15.484 viviendas de cooperativa; [se] hicieron 2.100 y, si hago la resta, me quedan 13.384 viviendas por hacer en el mismo período que plantea el ministro Oddone”. “Si uno hace la cuenta de esa vivienda a un promedio de 85 millones de dólares y tiene presente que la compra de materiales es aproximadamente un tercio de lo que sale esa casa, para las 13.384 viviendas que le faltan construir al ministerio, según sus metas, la exoneración del IVA en este período sería de 68,3 millones de dólares”, razonó, en referencia al gasto de diez millones de dólares estimado por el equipo económico.

La diputada del Frente Amplio Inés Cortés dijo que “cuando uno habla de renuncia fiscal se refiere siempre a la renuncia fiscal anual”; en ese sentido, sostuvo que Oddone se refería al monto de diez millones de dólares como una renuncia anual y no a lo largo del quinquenio. Sin embargo, Cervini señaló que, aunque ese sea el caso, “tampoco llegan”: “Si se corrige y plantea diez millones de dólares por año, son 40 millones. ¡Faltan 30 millones!”, exclamó.

“Depende de cómo se haga la reglamentación”, afirman desde Fucvam

Consultado por la diaria, el presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), Enrique Cal, dijo que, “hasta no tener bien definida toda la estructura de cómo se va a hacer el descuento del IVA, es muy difícil predecir cuál es el tipo de impacto tanto en cuanto a la renuncia que hace el Estado como al beneficio para las familias”. Cal explicó que el impacto depende del “tipo de instrumentación que se le dé” al artículo una vez aprobado.

“Para ir hilando más fino, hay que ver si eso va a ser un descuento al final de la obra o si va a ser un descuento mes a mes, porque si el descuento se hace al final de la obra, los montos que no han sido exonerados durante toda la obra, los dos o tres años que dura, van a estar generando intereses”, explicó.

“Para ponerlo gráfico: yo te doy 2.000 pesos para que vayas a hacer el surtido al supermercado; en principio, parece poco, pero todo depende de qué vayas a comprar. Acá es lo mismo. No puedo decir si es mucho, es poco o va a dar justo, porque, dependiendo de cómo se haga la reglamentación, será de mayor o menor impacto”, subrayó.

Cal adelantó que Fucvam ya le solicitó una reunión al equipo económico para conocer más detalles de la reglamentación en caso de que se apruebe este artículo de la Rendición de Cuentas. Asimismo, comentó que ya está prevista una reunión entre el equipo económico y el MVOT “para tirar las líneas de cómo debería instrumentarse”.