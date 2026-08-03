Vertiente Artiguista: “el gobierno uruguayo no debe quedar asociado” a la política migratoria “discriminatoria” de Trump

La Directiva Nacional de la Vertiente Artiguista (VA) se reunió este domingo y ratificó su apoyo al gobierno de Yamandú Orsi. En una declaración, el sector destacó que este “ha venido implementando los lineamientos programáticos y las 63 prioridades de gobierno, así como los compromisos asumidos con la ciudadanía en la campaña electoral”, y además enfrenta a “la oposición más reaccionaria y provocadora” desde la reapertura democrática.

En particular, la VA criticó la “patética” conferencia de prensa que dio la Coalición Republicana para anunciar que no votaría la rendición de cuentas, en la que priorizó “el enfrentamiento con el gobierno” antes que el incremento de recursos para la infancia. “Su conducta destructiva afecta la credibilidad en el sistema político, deteriora la calidad del debate y la posibilidad de alcanzar acuerdos”, sostiene el sector.

La declaración también incluye preocupación por el accionar del gobierno en algunas áreas. En política exterior, cuestionan la actitud del gobierno de Estados Unidos y las “inadmisibles amenazas de todo tipo, sean comerciales o militares, así como la intromisión en los actos electorales” que lleva adelante. “Ante eso se impone reivindicar lo que ha sido la política de relacionamiento internacional que Uruguay consolidó sobre la base de los principios de solución pacífica de los conflictos, la primacía del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos”, remarca la VA.

A continuación, rechaza la política migratoria del gobierno de Donald Trump, la que califica como “discriminatoria y violatoria de los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos”. “En ese contexto se produce la deportación de migrantes. Reafirmamos que Uruguay es un país de acogida y abierto a los migrantes de todo el mundo, pero a personas que dan su consentimiento para venir al país. Por esa razón entendemos que el gobierno uruguayo no debe quedar asociado con esta política discriminatoria, manteniendo las reglas del derecho internacional y de los derechos humanos”, advierten.

Otro punto que ponen sobre la mesa es la decisión del gobierno de no avanzar en la recomendación surgida del Diálogo Social respecto al cambio en el rol de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). “Se ha avanzado de manera importante en las recomendaciones del Diálogo Social, pero se debe asumir que en esta oportunidad una parte no se pudo concretar. Deberemos trabajar para evitar que se deteriore la confianza en el camino de diálogos y acuerdos, que puedan afectar las relaciones entre el gobierno, el movimiento social y los partidos políticos”, señala el sector en su declaración.