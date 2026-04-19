Acompañado por referentes de distintos sectores del Frente Amplio (FA), el Partido Comunista del Uruguay (PCU) homenajeó en la tarde de este sábado a los ocho comunistas asesinados el 17 de abril de 1972, en el marco de un operativo de las Fuerzas Conjuntas, en la víspera de la dictadura cívico-militar. La conmemoración fue en la calle, frente a la seccional 20 del partido, ubicada en la avenida Agraciada, y tuvo como orador principal al senador del FA y secretario general del PCU, Óscar Andrade.

Al inicio de su discurso, Andrade explicó la elección de la consigna del acto: “Antiimperalistas ayer y antiimperialistas hoy”. Señaló que la ejecución de los ocho militantes comunistas tuvo “una larga historia de acumulación”, que hoy se conoce, entre otras cosas, por “los archivos que se desclasificaron en el 75 del documento de seguridad número 68, que establecía la militarización por los recursos naturales de América Latina, en esa mirada yanki de pensar el hemisferio como propio, vieja como el tiempo”.

El senador señaló que, ante la compleja coyuntura internacional, “este es un momento para no pasar desapercibido”. “Ante la barbarie, hay que ser claro”, recalcó. Con todo, puntualizó que, “en medio de esta agresión del imperialismo”, la militancia comunista tiene “una enorme responsabilidad”, porque “lo peor que nos puede pasar es dividirnos”.

El legislador definió al PCU como “un partido clasista, internacionalista, con una perspectiva socialista, pero profundamente unitario”, que además heredó del exsecretario general del PCU Rodney Arismendi “que somos patriotas, uruguayos, frenteamplistas y comunistas”. “Tenemos el desafío teórico-práctico de entrelazar esas banderas”, manifestó.

En su discurso, Andrade valoró algunas acciones del actual gobierno del FA, encabezado por Yamandú Orsi y liderado a la interna de la fuerza política por el Movimiento de Participación Popular (MPP). “Pelear contra la desigualdad es poner arriba de la mesa un conjunto de iniciativas, y algunas de este primer año son conquistas del pueblo uruguayo. ¿Suficientes? Seguro que no, pero por primera vez el asalariado rural logró un convenio colectivo que tiene, aparte del salario, mejoras y beneficios, y por primera vez el trabajo doméstico tiene arriba de la mesa categorías laborales”, apuntó.

El exdirigente sindical también mencionó la extensión de las becas estudiantiles y el proyecto de ley de empleo integral que presentó recientemente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “Los dramas y las desigualdades que tiene Uruguay son tan grandes que estas medidas no alcanzan. Está claro que son insuficientes. Pero no es buena idea despreciar las conquistas porque sean insuficientes, porque lo que uno está despreciando no es la gestión del gobernante, [sino] la lucha del pueblo, que logró un cambio de correlación”, afirmó.

El respaldo a Pereira “para poner al FA en la cancha”

Andrade dijo que en este segundo año del actual gobierno hay “un montón de desafíos”, como el Congreso Nacional de la Educación y la Estrategia Nacional de Desarrollo. También mencionó el Congreso del FA, que, en principio, se realizará entre el 17 y 18 de octubre. “Precisamos un Congreso del Frente Amplio participativo, discutidor, unitario, con iniciativa, vivo en el territorio”, expresó.

En ese sentido, el senador agregó: “No nos olvidamos de lo embromado que llegó a estar el Frente Amplio, de lo complicado que era atender las bases; y parte de la iniciativa fue la juntada de firmas para enfrentar la LUC [ley de urgente consideración] y después [el programa de recorridas] 'El FA te escucha', para recuperar el gobierno desde el pie”.

Andrade señaló que, en todo este proceso, la fuerza política tuvo en la conducción a “un compañero que venía del movimiento obrero”, en referencia a Fernando Pereira, expresidente del PIT-CNT y presidente del FA desde febrero de 2022.

En ese marco, el secretario general del PCU expresó: “Queremos en este acto anunciar nuestro apoyo a Fernando Pereira para la presidencia del Frente Amplio, para que se siga complicando un poco la vida, para poner al Frente Amplio en la cancha”.

De este modo, si bien todavía no ha oficializado su candidatura a la reelección, Pereira suma el apoyo de otro de los principales sectores del FA. En la misma línea ya se han pronunciado Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay y su sector, la Vertiente Artiguista, y se prevé que en los próximos días lo haga el MPP.