El pasado 5 de febrero, cuando el Frente Amplio (FA) conmemoró su 55º aniversario, Fernando Pereira cumplió cuatro años como presidente de la fuerza política. Entre el 16 y el 18 de octubre, el FA celebrará un nuevo Congreso Ordinario, que se denominará José Pepe Mujica y precederá a las elecciones internas en las que se definirá la conducción de los organismos nacionales, las mesas departamentales y también la presidencia del partido. La fecha de los comicios aún no está definida, pero se prevé que sean a finales de este año o principios de 2027.

Hasta el momento se vislumbra una sola candidatura a la presidencia, la de Pereira. La reelección del actual presidente del FA tiene el apoyo de su sector, la Vertiente Artiguista (VA), así como de Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, Encuentro Federal Artiguista y el Partido Demócrata Crisitiano. Desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) también se han mostrado dispuestos a acompañar la reelección de Pereira.

Los sectores que restan por definir posición lo harán en los próximos meses, antes del Congreso Ordinario del FA. Es el caso, por ejemplo, del Partido Comunista, el Partido Socialista (PS) –que resolverá su posición en el mes de abril–, El Abrazo y La Amplia, que lo definirá en su próximo plenario, con voces a favor de la reelección de Pereira.

El secretario general del PS, Pablo Oribe, dijo a la diaria que, antes de “impulsar un nombre concreto”, su sector discutirá sobre “qué acciones vamos a impulsar desde el Frente para reconectar con la sociedad”. En ese sentido, con relación al debate sobre “qué Frente Amplio queremos para este momento”, una de las interrogantes a responder es “si lo mejor es una candidatura múltiple o una candidatura de acuerdo fuerte”, agregó Oribe. Al respecto, planteó dudas acerca de si candidaturas múltiples “ayuden en este momento”.

Por su parte, el senador del PS Gustavo González manifestó: “No estamos en condiciones de un debate interno de ese carácter”. El legislador llamó a “enfocarse en el gobierno” y, en ese sentido, señaló que “el debate interno del Frente Amplio debe ser esencialmente enfocados en que tenemos que cumplir con el programa de gobierno, sí o sí”.

Aunque no hay otros nombres, y pese a que la gestión de Pereira cuenta con un respaldo mayoritario dentro del FA, hay quienes consideran que sería saludable que haya una alternativa a la candidatura de Pereira, como la hubo en las elecciones de 2021, cuando Pereira superó al entonces secretario general del PS y actual ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y a la exsenadora Ivonne Passada.

Desde El Abrazo -uno de los sectores que no han resuelto su apoyo– señalaron a la diaria que podría ser “medio sin gracia” ir a una elección interna con el partido “ya ganado” de antemano, sobre todo, en vista de que la participación es voluntaria y se suma a “todo el desgaste que venimos del gobierno”. “Imagínate que fuéramos una interna y que votáramos abajo de 100.000 votos… Sería una vergüenza”, apuntó la fuente; y agregó que, “si hubiese alguna candidatura desafiante, capaz que le pone un poco de sabor” al proceso electoral.

En diálogo con la diaria, el presidente de la VA y exministro de Defensa, José Bayardi, afirmó que Pereira “ha hecho una gestión que le ha aportado mucho al Frente Amplio”, si bien reconoció que pueden surgir razones a favor de varias candidaturas con el objetivo de “diferenciarse para acumular”: “Porque si no, cuando todos vamos juntos, la diferenciación puede ser menor, desde el punto de vista electoral”. A su vez, algunos entienden “que puede haber mayor nivel de participación”, señaló. “Todas estas variables están arriba de la mesa, [pero] de la nuestra no, la nuestra es Fernando”, reafirmó.

Renunció la Mesa Política del FA en Cerro Largo

Este sábado se formalizó la salida de las autoridades de la Dirección Departamental del FA en Cerro Largo. Está previsto que el próximo 11 de abril se celebre un plenario departamental para elegir a las nuevas autoridades de forma provisoria.

Por un lado, el presidente de la Departamental, Daniel Aquino, junto a los vicepresidentes Yisela Araújo, Elida Díaz y Luciano Núñez, presentaron una carta de renuncia en la que afirmaron que la decisión fue “producto de un análisis responsable y meditado de la situación actual de nuestra fuerza política en el departamento”, tras el cual “consideramos necesario dar un paso al costado, para que otras compañeras y compañeros continúen esta tarea con el impulso que el momento exige”.

Nuñez señaló a la diaria que la renuncia fue “oportuna” para abrir una “posibilidad de encauzar todo esto en una discusión y movilización” de la fuerza política en el departamento. En ese sentido, dijo que la decisión “rindió frutos” porque, “hoy en día, tenemos a los comités movilizados, discutiendo, proponiendo nombres, proponiendo ideas y pensando en las perspectivas de un plan político hacia adelante”. Consideró que “algo así tendría que ser también a nivel nacional”, a partir de “un proceso de escucha amplio a las bases”.

Por otro lado, el también vicepresidente Pablo Guarino, en una carta de renuncia dirigida a Aquino, sostuvo que el primer año del gobierno, y el respectivo acompañamiento del FA, “se han ubicado lejos de las expectativas que teníamos a nivel departamental”. Afirmó que “la opinión de la Departamental frenteamplista ha estado ausente al momento de definir prioridades y no ha sido considerada en la conformación de los ámbitos de gobierno nacional en nuestro departamento”.

“El Frente Amplio nacional no ha escuchado; y cuando lo ha hecho, no ha realizado esfuerzos genuinos por comprender”, agregó. Como ejemplo de ello, mencionó “las formas de represión implementadas en la frontera, así como la conformación del equipo de gestión del Hospital de Melo”.

En la Departamental de Artigas también han surgido cuestionamientos. El edil departamental Guillermo Gasteasoro, integrante de Asamblea Uruguay, dijo a la diaria que “no hay un acompañamiento” al trabajo de las departamentales ni “tampoco se hacen más eco de nuestro desempeño”. Señaló que Pereira no cuenta con su apoyo y consideró que “otras candidaturas y posturas dentro del FA deberían ser tenidas en cuenta, también una candidatura femenina”.