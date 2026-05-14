Entre el 16 y el 18 de octubre se realizará el Congreso del Frente Amplio (FA) “José Pepe Mujica”. Según un informe elaborado por la Mesa Política del FA y distribuido a las bases, se prevé comenzar la instancia con un análisis de la coyuntura internacional, apuntando a “consolidar la posición antiimperialista del Frente Amplio”.

Luego el Congreso realizará un balance del desempeño del FA en los últimos años y en particular en el gobierno, y definirá “los principales lineamientos del ciclo progresista, así como las alianzas sociales y políticas necesarias para su desarrollo”, de cara también a la próxima instancia electoral de 2029.

El informe incluye una evaluación de la coyuntura internacional. Advierte que Estados Unidos “ha retomado una postura de intervención militar directa y presión diplomática agresiva”, que “se manifiesta con especial crudeza en la intervención en Venezuela y en la invasión a Irán, las cuales constituyen una violación flagrante del derecho internacional”. “También se evidencia en el impacto humanitario de las acciones en Palestina, que calificamos como genocidio, y en el recrudecimiento de las amenazas y sanciones contra Cuba”, añade.

En este contexto, el FA reafirma su “compromiso con la paz” y ratifica sus “principios antiimperialistas”, al tiempo que “mantiene una línea coherente de solidaridad internacional y de apoyo histórico al pueblo cubano”, señala el documento. Asimismo, busca “rearticular los movimientos progresistas a nivel global” frente al “avance de posturas conservadoras”. Aclara que esta articulación no es sólo para “resistir” sino también para “proponer alternativas sólidas en materia de derechos sociales, sostenibilidad y soberanía, con el fin de generar un contrapeso real a las dinámicas del capital transnacional”.

Logros y desencuentros

El informe incluye una evaluación sobre la situación nacional y enumera en ese sentido lo que entiende como logros del gobierno. Entre otros indicadores, menciona que se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo en 2025, que ese año la tasa de empleo femenino “alcanzó su máximo histórico”, que el salario real creció 2,3% y las jubilaciones aumentarán 6%, y que la inflación se ubicó en 3,5%, “el dato más bajo en 25 años”.

Se menciona que el 83% de los acuerdos de los consejos de salarios se lograron por consenso, que el gobierno realizó “la mayor asignación de recursos en la historia para la primera infancia”, que “se duplicará el financiamiento destinado a la integración sociohabitacional durante el período”, que se presentó un Plan Nacional de Seguridad Pública construido “con amplia participación” y que este gobierno está impulsando “el conjunto de obras más importante de las últimas décadas en materia de agua potable”.

Además, el informe destaca los resultados del diálogo social, que “posibilitan generar una prestación única para la protección de la primera infancia que centralice las que hoy están dispersas, así como avances en licencias por cuidados y avances en protección a las personas con discapacidad”.

No obstante, en el documento se señala que en el FA son “conscientes de que existen sectores de votantes y militantes de nuestra fuerza política que permanecen expectantes o se encuentran disconformes con las acciones que adoptamos”, y en este sentido, apunta que “es imprescindible promover, a lo largo y ancho de todo el país, un proceso de movilización de nuestra militancia con el objetivo de informar sobre las acciones planteadas y construir un gran respaldo del bloque político y social de los cambios frente a esta agenda de transformaciones”.

Se promete que habrá un trabajo conjunto entre la fuerza política y los integrantes del gobierno nacional para “identificar los nudos que explican estas situaciones de descontento” y así trabajar “para mejorar el intercambio y la escucha”. “Una relación fluida garantiza que el Gobierno no se aísle en la gestión y que la fuerza política se nutra de los avances y desafíos de la realidad institucional”, concluye.