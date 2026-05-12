Centro de evacuación en el Polideportivo de la Dirección Nacional de la Escuela de Policía, el 7 de mayo.

Este domingo, 3.198 personas en situación de calle fueron atendidas ante la alerta roja por frío extremo que comenzó a regir la semana pasada, informó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

En suma, y desde que comenzó la alerta, se ocuparon 12.430 plazas: 10.254 en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) –la cifra refiere exclusivamente a plazas de contingencia y 24 horas del programa Calle– y 2.176 en los centros de evacuación que opera el Sinae.

En lo que respecta a este domingo, 2.532 personas pernoctaron en refugios gestionados por el Mides, mientras que 666 lo hicieron en centros del Sinae. Del total de personas atendidas, 2.200 fueron evacuadas en Montevideo y 998 en el interior del país.

Asimismo, y en esta oportunidad, se concretaron 285 traslados a centros de evacuación por parte de la Policía. En ningún caso se debió utilizar el instrumento de internación compulsiva y tampoco hubo detenciones por desacato, según el Sinae.

Asimismo, hubo 25 casos que requirieron atención médica, uno de los que concluyó en una derivación a un centro de salud.

Este lunes, el Ministerio de Salud Pública comenzó a capacitar a los equipos para la atención en salud a personas en situación de calle.