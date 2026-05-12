Alrededor de la mitad de las ferias alimentarias en Montevideo (44,8%) no cambian de lugar desde hace más de dos décadas. Así lo indica un informe elaborado por la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo (UVFPM), al que accedió la diaria, en el que se contabiliza un total de 155 ferias relevadas en la capital. El tiempo promedio de estadía de cada feria es de 19,3 años, lo cual supone un descenso con respecto al informe del año pasado, cuando se registró un promedio de 21,4 años.

Las cifras varían en función de la región: mientras que para los municipios del norte –A, G, D y F– la estadía promedio es de 29,2 años, en los municipios del sur –B, C, CH y E– es de 9,5 años. Según el informe, los números reflejan “un territorio partido”, con algunos municipios que “no dan curso a las solicitudes de traslado de ferias y sostienen las estadías más altas”.

En diálogo con la diaria, Flavio Harguindeguy, presidente de la UVFPM, señaló que desde la organización se promueve “una norma que limite en cinco años la cantidad de tiempo que puede estar una feria vecinal alimentaria en el mismo sitio” para “garantizar mediante la norma escrita la rotación de las ferias”.

De acuerdo con el informe, mientras que en el sur de la ciudad rotaron 51 ferias durante los últimos cinco años, en el norte solo cambiaron de locación cuatro ferias, a pesar de que ambas regiones tuvieron una cantidad similar de solicitudes de traslado, 34 y 39, respectivamente.

Para Harguindeguy, los datos son indicativos de una “discrecionalidad” que “hace que en el norte las ferias se esperan y en el sur están rotando”. “Se tiene que limitar la cantidad de años que tiene que estar una feria en un mismo lugar, se tiene que ir hacia un plan de rotación de ferias y hay que ordenar las periferias”, afirmó.

Harguindeguy dijo que desde la Intendencia de Montevideo se ha expresado una intención en promover una norma al respecto. Señaló que uno de los objetivos de la actual administración es concretar la rotación de 90 ferias, número que excede ampliamente las 32 ferias que rotaron durante la gestión de Carolina Cosse.

“Si cada Municipio establece una meta de mover dos ferias por año, estamos del otro lado. Y en el entretanto, pongámonos de acuerdo y generemos una norma para que al quinto año vayan moviendo aleatoriamente”, agregó Harguindeguy.