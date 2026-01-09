Si bien estaba previsto firmar el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) el pasado 20 de diciembre de 2025 en la ciudad brasileña de Foz de Iguaçu, el hito se postergó debido a la férrea oposición de los agricultores europeos, con Francia a la cabeza, incluso después de una serie de salvaguardas aprobadas por el bloque europeo para proteger al sector.

Sin embargo, los representantes de los 27 países de la UE alcanzaron una mayoría cualificada para respaldarlo y el Consejo de la Unión ratificó el procedimiento sobre las 13.00 de Uruguay, con lo que allanaron el camino de cara al próximo mojón: la firma del documento el 17 de enero en Asunción, con Paraguay en la presidencia pro témpore del bloque.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dialogó este viernes con la diaria sobre una negociación que ya lleva más de dos décadas y tiene el potencial para consolidar un mercado birregional de 722 millones de habitantes. Dijo que la aprobación del acuerdo “era lo que se esperaba”, por lo que se mantuvieron “optimistas siempre”, y afirmó que mantienen “un perfil bajo hasta que las cosas se concretan”, en línea con una postura que la Cancillería también adoptó al anunciar las novedades sobre la adhesión uruguaya al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTTP).

“Lo que se modificó fue la posición de los amigos italianos cuando los esperamos en Foz de Iguaçu. Este acuerdo se cerró en el 24, pero el tema era intereuropeo y entre ellos tenían que encontrar un balance, un equilibrio”, consignó.

El ministro se refirió a las etapas venideras. Dijo que, al tener la aprobación inicial de la UE, se habilitó a Von der Leyen a firmar oficialmente el documento el próximo fin de semana en Paraguay, conjuntamente con representantes de todos los miembros del bloque. “Si bien firma el canciller, el presidente está evaluando venir por la dimensión y la importancia de esto”, acotó Lubetkin sobre la participación de Yamandú Orsi en la instancia.

Por otro lado, el acuerdo también requiere el pasaje y ratificación del Parlamento Europeo, tratamiento previsto para los próximos meses según las agencias de noticias, pero Lubetkin evaluó que “no hay duda de que las familias [políticas] europeas se van a comportar como se comportaron los países” y dijo que “hay un punto de unidad”, así como aclaró que no aparecen “zonas de riesgo que podamos verificar”. Para la aprobación provisoria del acuerdo, que implica la puesta en marcha de acuerdos comerciales, no es necesaria la aprobación de los parlamentos de los 27 países que integran la UE.

“El importante es el provisorio, que activa la parte comercial, y que es el que tiene que tener la aprobación del 55% de los países con el 65% de la población, que es lo que se está dando, y después la ratificación por parte del Parlamento Europeo, que no verificamos ninguna dificultad”, indicó. Si bien reportes internacionales consignaron que algunos eurodiputados prevén elevar el tema a la Justicia, el ministro dijo que “ya se intentó y fue descartado por la presidenta del Europarlamento”.

Para activar el acuerdo provisorio en el plano local, también es necesario que los parlamentos de los cuatro países miembros del Mercosur den su aval. En este punto, “hay un compromiso de los parlamentarios y de todo el sistema político parlamentario uruguayo de ser los primeros en ratificarlo”, por lo que, de ser así, “se activarían de inmediato las bases de un acuerdo muy complejo negociado en 25 años que básicamente deja la mayoría de los productos con arancel cero”, indicó.

Comunidad “euromercosuriana”

Lubetkin dijo que, con el acuerdo sobre la mesa, los bloques también comenzarían a “construir una comunidad euromercosuriana hacia el futuro con los pasos que se tengan que dar” y que necesariamente debe realizarse junto al acuerdo Mercosur-EFTA, que tiene “similitudes” e incluye a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

El jerarca también listó otros acuerdos recientes a los que suscribió el país. Entre ellos, mencionó que va a empezar a activarse el proceso de adhesión uruguaya al Tratado Transpacífico y también hay que “tomar en consideración lo que se acaba de firmar en Arabia Saudita” con el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones. Agregó a la lista un convenio similar con Qatar, otro con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la “tradicional relación con Estados Unidos” y “lo que va a pasar cuando parta la misión liderada por el presidente Orsi hacia China con, creo yo, la delegación de empresarios más grande que haya acompañado a un presidente en un viaje al exterior”.

“Las carreteras están —más con la firma que haremos la próxima semana en Asunción— y tienen que llevarnos a una profunda reflexión porque eso significa más fuentes de trabajo, más inversión y finalmente crecimiento económico”, cerró.