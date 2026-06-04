Estados Unidos manifestó su rechazo al “intento de derrocar el gobierno legítimo de Bolivia”

En el contexto de las movilizaciones sociales y la crisis política que está viviendo Bolivia desde el inicio de mayo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se expresó sobre el tema en un mensaje que publicó este jueves en su cuenta de X.

“El Departamento de Guerra y la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C) rechazan todo intento de derrocar el gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia”, escribió el jerarca estadounidense.

Coalición Americana contra los Cárteles es el nombre oficial del también denominado Escudo de las Américas, coalición militar promovida por la administración que preside Donald Trump lanzada en marzo en el estado de Florida.

“Estados Unidos está atento. Bolivia no debe permitirse caer presa del antiguo statu quo de dominio narcoterrorista en la región”, agregó Hegseth en su mensaje. “Continuaremos apoyando a nuestros socios de la A3C, como Bolivia, para garantizar que se disuada a los narcoterroristas de lucrarse con la muerte y la destrucción en nuestro hemisferio”, concluyó.

El mensaje fue la señal más reciente de que la administración Trump planea seguir desempeñando un papel activo en la política y la seguridad de América Latina. Desde que regresó a la presidencia para un segundo mandato en 2025, Trump viene esbozando un plan expansionista para Estados Unidos, y su administración calificó a todo el hemisferio occidental como su “vecindario”, al que tiene la misión de vigilar.

En Bolivia, la situación sigue siendo muy comprometida para el presidente Paz, que tiene la presión de decretar el estado de excepción, pero prefiere no hacerlo porque es plenamente consciente de que los potenciales enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad pueden terminar con su gobierno. De acuerdo a lo que informó el diario El Deber, este jueves tres integrantes del gabinete de Paz, los ministros de Gobierno, Defensa y Presidencia, Marco Antonio Oviedo, Ernesto Justiniano y José Luis Lupo, respectivamente, se presentaron ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, en la ciudad de La Paz, para explicar los alcances del proyecto de ley de reglamentación para el estado de excepción.

Por otra parte, y tal como vienen haciendo prácticamente desde que comenzó el conflicto, desde Santa Cruz de la Sierra entidades patronales le volvieron a pedir al presidente que dicte el estado de excepción. En este caso, quien solicitó la medida al mandatario fue el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, que exhortó a las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo a coordinar acciones urgentes para acelerar el proceso de aprobación de la ley de excepción. El empresario dijo que es clave enfrentar la situación generada por los bloqueos en el país, que –según afirmó– ya están provocando un impacto económico significativo.

Según informó el diario paceño La Razón, Antelo señaló que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que avanzar en la aprobación de la normativa necesaria para contar con herramientas constitucionales que permitan una respuesta efectiva para aplicar contra quienes se están manifestando.