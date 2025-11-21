Hace unas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Uruguay fue aceptado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam como nuevo miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Las 12 economías que integran el tratado representan alrededor del 15% del producto interno bruto (PIB) mundial —15,4 billones de dólares— y una población de más de 595 millones de personas. Según la cancillería, en 2023 el bloque concentraba el 15% del comercio global.

En materia de exportaciones, entre 2022 y 2024 el CPTPP representó el 9% del total de las exportaciones de mercancías de Uruguay, equivalente a 1.100 millones de dólares.

Uruguay presentó formalmente su solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico en 2022, a través del entonces canciller Francisco Bustillo.