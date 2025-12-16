Este lunes, antes de la sesión especial de la Asamblea General en conmemoración de los 40 años de la recuperación democrática, el senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley con el objetivo de “cerrar en forma institucional las heridas aún abiertas” del pasado reciente. La iniciativa, denominada “Reconciliación, verdad y nunca más”, recoge en su exposición de motivos algunos antecedentes, que, según se sostiene, van en línea con el proyecto, tales como la estrategia de “cambio en paz” de Sanguinetti durante la campaña de 1984, la creación de la Comisión para la Paz en 2000 y el impulso de Tabaré Vázquez a la conmemoración del Día del Nunca Más.

En sala, Bordaberry dijo que el proyecto busca atender “dos temas que persisten a 40 años del retorno democrático”; por un lado, “el esclarecimiento definitivo del destino de las personas desaparecidas”, y por otro, dar “una respuesta humanitaria para personas mayores de 75 años condenadas por hechos anteriores a 1985”.

En ese sentido, el proyecto plantea adoptar un “régimen humanitario de prisión domiciliaria para mayores de 75 años”, a solicitud del interesado y bajo autorización judicial. La excarcelación, se señala, no afectaría “la existencia de la pena”, y para su aplicación “el juez considerará edad y conducta durante la reclusión”.

La iniciativa de Bordaberry, además, propone la creación de una Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más, que funcionaría bajo la órbita de Presidencia y coordinaría sus tareas con la Institución Nacional de Derechos Humanos “sin sustituirla”. La comisión estaría integrada por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, para procurar “pluralidad política e idoneidad profesional”, quienes “podrán actuar en forma conjunta o individual en la búsqueda de testimonios, documentos y antecedentes”.

Además, se propone crear la sección Archivo Nacional de la Verdad dentro del Archivo General de la Nación, establecer reglas claras de acceso a la información y declarar el 30 de noviembre como Día Nacional del Nunca Más.

El diputado del PN Rodrigo Goñi también presentó este lunes un proyecto de ley para otorgar la prisión domiciliaria a personas mayores de 70 años condenadas por hechos ocurridos hace más de 30 años.