Cosse sobre las declaraciones del comandante en jefe del Ejército: “Prefiero marchar en silencio”

“Prefiero marchar en silencio”, fue la respuesta que, tras una prolongada pausa de 18 segundos, dio en la noche de este miércoles la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, al ser consultada en rueda de prensa por las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, quien más temprano en radio Carve aseguró que su fuerza “no esconde documentación” sobre las personas que fueron desaparecidas por el Estado durante la dictadura cívico-militar.

Presente en la 31º Marcha del Silencio, Cosse definió a la movilización como “un momento de profunda reflexión”, como “un llamado a los mejores valores de nuestro pueblo para construir nuestra propia historia”. “Es un llamado a la verdad, a la justicia, a la memoria; o sea, todos valores que hacen que seamos capaces de construir nuestra historia y no leerla en libros escritos por otros”, expresó.

“Creo que las situaciones terribles de familiares, angustiantes, las tragedias que vienen caminando en la marcha con los carteles de los desaparecidos y de las desaparecidas, son una causa que es mucho más que las situaciones personales. Son una causa nacional de construcción de verdad, de memoria y de justicia”, manifestó la vicepresidenta, y llamó a “hablar de este tema, no esconderlo y preguntar”.

Lazo: “Enemigos de la patria”

Por su parte, en declaraciones a VTV Noticias, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo que en este tema “a veces se quieren hacer comparaciones que son bastante absurdas”. “Nadie justifica ningún muerto. Pero quienes en alguna medida tuvieron la posibilidad de llorar y de saber dónde enterrar a sus hijos, a sus familiares... Yo creo que quienes no tuvieron esa oportunidad están en una inferioridad de condiciones tremenda; entonces, no se puede comparar lo que no es comparable”, expresó.

Para la ministra, que al igual que Cosse marchó este miércoles por la principal avenida de la capital, el reclamo de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos “ya deja de ser una cuestión ideológica”. Se trata, sostuvo, de “una cuestión humana y ética”. “Hay que aspirar a que la verdad aparezca” para que “se pueda, de alguna manera, cerrar un duelo que es eterno”, resaltó.

Lazo catalogó a quienes “conocen” o “tienen datos” sobre los desaparecidos “y no los dan” como “enemigos de la patria”. “Eso lo reafirmo a cada momento”; subrayó, si bien puntualizó que “hay que apostar” a las personas, y “no a las instituciones, porque seguramente hoy estas instituciones no son las mismas que hace 50 años atrás, pero sí a los señores que pueden brindar información y no lo hacen”. “Yo creo que es hora de que se toque la fibra humana, si es que queda algún tipo de esa fibra, para que esa verdad aparezca”, agregó.

Con respecto al trabajo del gobierno en la búsqueda de desaparecidos, la titular del Ministerio de Defensa Nacional dijo que, “lamentablemente”, dicha tarea no es inmediata. Si así lo fuese, señaló, se dispondría que “todas las máquinas de ingenieros ingresen a todos los cuarteles y den vuelta hasta el último milímetro de tierra”. Pero “yo sé que eso no lo puedo implementar de esa manera. ¿Por qué? Porque hay un grupo de científicos trabajando, que tiene una metodología, que yo respeto”, apuntó.

Lazo insistió en que, “a veces, no es una cuestión de deseo”. “Reitero: yo hoy la orden que quisiera dar es que no quede [sin excavar] un milímetro de tierra absolutamente de ninguno de los cuarteles”, expresó. La ministra aclaró que su énfasis en los destacamentos militares se debe al hecho de que “allí aparecieron huesos”. “Los huesos están, están en algún lado, y la sociedad en su conjunto necesita sanar. Y para sanar, [la sociedad] no lo va a hacer hasta que la verdad no aparezca. Quienes no dan esa verdad son traidores a la patria”, recalcó.

Topolansky: “Estas luchas no terminan”

También presente en la marcha, la exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky dijo en rueda de prensa que, con el transcurso del tiempo, la convocatoria de Madres y Familiares se ha transformado en “una movilización emblemática en el Uruguay”. “La mayoría de la gente que está acá no vivió la dictadura, pero comprendió la causa, la hizo suya y la mantiene, y eso habla muy bien de la memoria”, expresó.

Asimismo, Topolansky destacó en particular la decisión de los jóvenes del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente de marchar juntos, en el marco de la Juventud Interpartidaria. Dijo que se trata de “un hecho importante” que “no había estado antes”. “Pero hay que seguir y siempre va a haber más para hacer. Estas luchas no terminan, porque son causas profundas, viejas, que van a demorar”, acotó.