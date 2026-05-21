Aprobación del gobierno: Fernando Pereira apuntó a que “probablemente” no se esté “haciendo buena gestión política” de los avances

El presidente del Frente Amplio señaló que el manejo que se viene llevando adelante “tal vez necesite de mayor coordinación”, por eso apuntó que se está “pensando en estas horas” qué hacer para “llegar a toda la sociedad”.

Las cifras presentadas en los últimos días por las consultoras Equipos y Factum muestran un crecimiento de la desaprobación del gobierno de Yamandú Orsi. En ese marco, el mandatario se refirió por primera vez al tema el martes y señaló que dará “explicaciones” cuando “analice y tenga un correcto diagnóstico” de esta información que llega a través de las mediciones de opinión. Reconoció que este tipo de datos son algo “a tener en cuenta” y subrayó que representan una “luz anaranjada”. En una línea similar se había expresado al respecto la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.

Este miércoles fue el turno del presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira. El conductor de la fuerza oficialista declaró a Telemundo que desde la perspectiva partidaria se “toma en cuenta” la evidencia que emerge de estas mediciones de opinión. De todas formas, dijo que no hay que gobernar “en base a encuestas”, sino apuntar a “decisiones que son de fondo”. Entre ellas ubicó la “prioridad” que se le ha dado desde el gobierno a la infancia; enfatizó que eso ha quedado en evidencia a partir de las recomendaciones que han salido del Diálogo Social –sobre protección y seguridad social– y que quedarán consolidadas a partir de la próxima rendición de cuentas por medio de modificaciones en el sistema de transferencias. En la misma línea, hizo referencia a otras concreciones como el bono escolar, la extensión del tiempo pedagógico y la duplicación de los comedores en enseñanza media.

“Lo que se está haciendo es fortalecer la niñez y a los jóvenes, de forma tal que hay un programa que estamos cumpliendo”, aseguró Pereira. Reconoció, sin embargo, que esa “gestión política” que se viene llevando adelante “tal vez necesite de mayor coordinación”. Aseguro que es eso lo que se está “pensando en estas horas” para “llegar a toda la sociedad”.

También este miércoles, el presidente del FA brindó una rueda de prensa en la que volvió a profundizar en que “probablemente” no se esté “haciendo buena gestión política” de los avances.

En este caso, hizo referencia a las sugerencias del diálogo social en materia de seguridad social. Remarcó que “probablemente todavía no se le esté dando la importancia suficiente” a la posibilidad de que “en el entorno del 30% de los uruguayos puedan volver a jubilarse a los 60 años”.

Asimismo, en su diálogo con Telemundo, Pereira puntualizó que con el horizonte de llegar a la sociedad con los logros de gestión y la escucha de las necesidades ya se viene llevando adelante “El FA te escucha”, que “tiene como objetivo recorrer durante tres años 307 localidades para hablar con 2.000 organizaciones sociales”. Puntualizó que con eso se pretende “explicitar en cada departamento cuáles son las cosas que se hicieron en términos de infancia, en términos de empleo, en términos de desarrollo productivo, en términos de obras de infraestructura, porque eso cambia la vida de las personas”.

En referencia concreta a los frenteamplistas, Pereira señaló en una rueda de prensa: “Nos gustaría que analizaran el programa del Frente Amplio y luego lo constataran con los avances que hay en cada uno de los compromisos que hemos asumido, para ver que tenemos un alto nivel de cumplimiento”. Más allá de eso, el presidente de la coalición de izquierda puntualizó que “siempre falta”, en referencia a problemáticas como la situación de calle y la de los niños por debajo de la línea de la pobreza.

Abrir la puerta a la “autocrítica”

Desde el Poder Ejecutivo, otro de los que se refirieron a la desaprobación fue el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. El jerarca planteó en rueda una de prensa su “preocupación” y remarcó que se debe hacer “la autocrítica necesaria” para ver dónde se está “cometiendo algún error”. Indicó que ese “análisis” podrá llevarse a cabo en el marco de un Consejo de Ministros.

Por su parte, entre otros legisladores, habló al respecto la senadora Blanca Rodríguez. Entrevistada por el programa Desayunos informales, de Teledoce, reconoció el valor de los datos, pero comentó que “el gobierno no puede funcionar de acuerdo con lo que le marquen las encuestas”. Recordó que la guía tiene que ser el programa de gobierno y también hizo referencia a la necesidad de tener en cuenta “imponderables de la realidad” como la situación internacional.

“Como ciudadanos [los que lo votamos] tenemos que pensar si este gobierno está cumpliendo con el programa, con lo que le propuso a la ciudadanía”, subrayó Rodríguez. En lo personal, reconoció que lo que los frenteamplistas le plantean cuando visita comités de base es la “incomodidad” y la “molestia” que ha generado la política internacional. Agregó que en Montevideo sigue apareciendo la preocupación por la seguridad y, en el interior, lo que tiene que ver con el trabajo. Concretamente, detalló, del lado norte del río Negro surgen reclamos más vinculados a la salud y, en particular, a la falta de especialistas.

“Tenemos que pensar en que este gobierno ha tratado de llegar cuanto antes a esas situaciones más vulnerables; a todas todavía no, estamos a un año, que es mucho para algunas cosas y es poquísimo para otras, cuando se encontró una realidad que no era la que se esperaba en muchas áreas de la vida del país”, concluyó Rodríguez.