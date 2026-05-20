El Frente Amplio y el Partido Colorado reafirmaron su compromiso con la verdad sobre los desaparecidos

“No puede haber una democracia plena mientras persistan el ocultamiento, la impunidad y el silencio cómplice” planteó el FA en una declaración; el PC afirmó que el 20 de Mayo “convoca a recordar que aún hay muchas personas que siguen buscando, con justicia y derecho, saber dónde están sus familiares”.

En un nuevo 20 de mayo, en el que se recuerdan los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo, William Whitelaw, y la desaparición forzada de Manuel Liberoff, en un operativo de 1976 en el marco del Plan Cóndor, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convocó a la 31ª Marcha del Silencio para recordar a los 205 detenidos desaparecidos y reclamar información sobre su paradero.

Según informó la diaria, la Juventud Interpartidaria, que integran el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente, marchará junta este miércoles por la avenida 18 de Julio.

Este martes, en la víspera de la marcha, la Mesa Política del FA emitió una declaración por la fecha que recuerda la primera movilización de 1996, que “convirtió el silencio en una de las expresiones más profundas de memoria, reclamo y compromiso democrático de nuestro pueblo”.

A 50 años de los asesinatos de los legisladores, el matrimonio y la desaparición forzada de Liberoff, el FA expresó que adhiere a la convocatoria de Madres y Familiares, y convoca a los y las frenteamplistas, así como a la sociedad en su conjunto, a participar en la Marcha del Silencio en distintos puntos del país bajo la consigna propuesta por la organización: “30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?”.

“A tres décadas de aquella primera marcha, seguimos reclamando verdad, memoria y justicia. La dictadura cívico-militar dejó una herida profunda en nuestra sociedad: 205 uruguayas y uruguayos que permanecen desaparecidos, y sus familias continúan esperando respuestas”, manifestó el FA.

La fuerza política planteó que “no puede haber una democracia plena mientras persistan el ocultamiento, la impunidad y el silencio cómplice”. En ese sentido, “los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes, y el Estado debe garantizar todos los recursos necesarios para avanzar en la búsqueda, la investigación y el acceso a la justicia”.

“Marchamos por quienes faltan. Marchamos junto a sus familias. Marchamos porque la memoria no pertenece solo al pasado; es un compromiso con el presente y con el futuro”, concluyeron.

PC: “La memoria y la búsqueda de la verdad no pertenecen a un partido o a un sector”

El Comité Ejecutivo Nacional del PC, cuyo secretario general es el senador Andrés Ojeda, también emitió un comunicado con motivo de la fecha, en el que “reafirma su compromiso con la verdad, con la búsqueda de los detenidos desaparecidos y con la defensa de los derechos humanos”. “Esta fecha convoca a toda la sociedad uruguaya a recordar que en nuestro país aún hay muchas personas que siguen buscando, con justicia y derecho, saber dónde están sus familiares”, afirma.

El PC señala que Uruguay “ha construido, con esfuerzo y desde distintas tradiciones políticas, un camino propio de afirmación democrática, constante búsqueda de la verdad y convivencia republicana”. De esa forma, los colorados recuerdan la creación de la Comisión para la Paz durante el gobierno de Jorge Batlle “como un hito constitucional clave para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos, reconocer el dolor de las familias y contribuir a una memoria nacional basada en la verdad”.

Asimismo, apuntó que “la memoria y la búsqueda de la verdad no pertenecen a un partido o a un sector”, sino que “son una responsabilidad colectiva” y “requieren sensibilidad y compromiso con las nuevas generaciones, para que conozcan lo ocurrido y comprendan el valor de vivir en libertad, bajo un Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos fundamentales”.

“Desde esa convicción, el PC renueva su vocación republicana, democrática y humanista, fundada en la libertad, la vida y el respeto a la dignidad humana. Nunca más”, concluye.

El PN no emitió una declaración como las del PC y el FA, pero hizo un posteo en X en el que recuerda el asesinato de Gutiérrez Ruiz, al que describe como “símbolo de la democracia, la libertad y el compromiso con el país”. “Su voz, su valentía y su defensa de las instituciones siguen siendo parte de la memoria viva del Uruguay”, destaca.

Además, publicó en sus redes sociales una carta del histórico dirigente nacionalista Wilson Ferreira al dictador argentino Jorge Rafael Videla, fechada el 24 de mayo de 1976 –cuatro días después de conocida la noticia del asesinato de los legisladores–, en la que hace un recorrido por las omisiones de Argentina ante los casos de Gutiérrez Ruiz y Michelini para dar respuestas sobre sus asesinatos.

“Cuando llegue la hora de su propio exilio –que le llegará, no lo dude, general Videla–, si busca refugio en el Uruguay, un Uruguay cuyo destino estará nuevamente en manos de su propio pueblo, lo recibiremos sin cordialidad ni afecto, pero le otorgaremos la protección que usted no dio a aquellos cuya muerte hoy estamos llorando”, finaliza la carta de Ferreira.