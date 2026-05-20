Zaffaroni sobre la orden a las FFAA para que den información: los presidentes no han querido “ir por ese camino, y es el único”

La integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó los “discursos políticos” de jefes militares en fechas patrias y la forma en que el Estado se vincula con las Fuerzas Armadas: “Parece que funcionan como una cuestión totalmente autónoma”

En las horas previas a una nueva Marcha del Silencio, e inmediatamente después de asistir a la vigilia en la explanada de la Universidad de la República que organizó la Federación de Estudiantes Universitarios desde las primeras horas de la mañana, Elena Zaffaroni, de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, estuvo este miércoles en Panorama informativo de la diaria Radio. Consultada sobre el pedido que hizo la asociación al presidente de la República, Yamandú Orsi, de no dilatar más la orden a las Fuerzas Armadas (FFAA) para que den la información sobre los desaparecidos, señaló que el mandatario “no dijo no, pero no comprometió el sí”.

Desde Madres y Familiares consideraron que la exhortación “no puede tener más dilaciones”. Sin embargo, tras la respuesta del mandatario, Zaffaroni consideró que será necesario “tener todavía más fuerza” y que las personas que “pueblan estas marchas hagan presión a sus propios partidos”, ya que se trata de una “decisión de todos que ha costado todos estos años”.

Por otro lado, se refirió al rol de las FFAA y cuestionó que “los comandantes en jefe en las fechas patrias” den “discursos políticos”: “Los gobernantes dicen que no son discursos políticos, pero cuando tú evaluás y te quejás por las distintas opiniones de la sociedad adversas, o lo que sea, son opiniones políticas y son interpretaciones para que alguien haga algo para callar eso porque molestan”. El lunes, durante el acto conmemorativo de la batalla de Las Piedras, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, dijo que hay “manifestaciones” sobre soldados que “buscan estigmatizar” y “desmerecer sus tareas”.

Asimismo, Zaffaroni cuestionó que no sabe “para qué existen” las FFAA si no es para “hacer lo que el Estado dice que tienen que hacer, siendo que en este país no hay guerras”. La militante por los derechos humanos criticó el hecho de que “los gobernantes agradecen” a los militares que cumplan sus funciones públicas. “Parece que funcionan como una cuestión totalmente autónoma que deciden y se les agradece” por cumplir su función, valoró. “Exijan la información, esa información la tiene el Estado, es una información del Estado y no es propia de las Fuerzas Armadas. Es información que el Estado la tiene en ese lugar porque ahí se perpetró el crimen”, aseveró.

Consultada por los motivos detrás de que ningún presidente lo haya hecho desde la salida democrática hasta ahora, dijo no tener una respuesta y muchas hipótesis, pero expresó que no duda de que muchos “hayan pensado que hay que resolver de alguna forma” el tema, así como tampoco de la “sensibilidad” que Orsi, puntualmente, “demostró en muchos otros años” por la causa de los familiares. A pesar de lo anterior, lamentó que “no quieren ir por ese camino”, pese a que, a su entender, “es el único camino; no hay otro”.

“Reparar con la verdad de los hechos”

Por otro lado, Zaffaroni se pronunció sobre los ocho nuevos casos de desaparición forzada de los que informó la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que elevaron la cifra de 197 a 205. Al respecto, dijo que son denuncias que están “desde hace mucho tiempo” y “era una gran desesperación” no poder investigarlas, pero “una vez que se institucionaliza la búsqueda en el Estado” el avance es “bienvenido”, porque la realidad “siempre es más dura de lo que conocemos”. En menor medida, sostuvo que “cada 20 de Mayo aparecen nuevas”.

“Uruguay tiene que esclarecer la situación de todos los uruguayos desaparecidos, marcar todas las responsabilidades del Estado en las acciones criminales y también de otros estados en lo que fue la coordinación represiva y el terrorismo de Estado que se aplicó en los mismos años en toda América Latina”, aseveró, en alusión al Plan Cóndor.

También opinó que la figura de las víctimas “se ha manoseado” y reparar “es mucho más amplio” que solamente lo monetario: “Reparar con la verdad de los hechos, con el reconocimiento de lo que sucedió y con explicar de quiénes fueron esas responsabilidades”, profundizó. “Este tema no es nuestro, este es un tema que, seas consciente o no, lo tenés metido en la sociedad y en las cosas que se han ido naturalizando, como es la impunidad. Eso es lo que se ve en la inmensa adhesión”, consideró, en referencia a la masividad de la convocatoria de cada 20 de mayo.

Por último, reparó en que quedan solamente cuatro madres de detenidos desaparecidos aún con vida, las cuales, además de haber “enseñado a cuidar más allá de su dolor”, llaman y alientan a seguir con la búsqueda de sus hijos, aunque “saben que no los van a encontrar”, puesto que “es un elemento que nos está faltando de protección de todos”, reflexionó.

Los jóvenes encuentran “palabras y formas frescas de continuar”

Zaffaroni también abordó el papel de las generaciones más jóvenes en la continuidad de la lucha por memoria, verdad y justicia, y dijo que son las que encuentran “palabras y formas frescas de continuar algo que es tan profundo”: “Es realmente una mirada positiva para un futuro en el que haya siempre fuerzas de cambio y de confrontación a viejas políticas que a veces son difíciles de cambiar”, consideró.

Por otra parte, sostuvo que los delitos de lesa humanidad que todavía están pendientes de juzgar “dejan abiertas las fallas estructurales” del país, aunque valoró como “excelente” el trabajo que lleva adelante el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.

Sobre la primera edición de la Marcha del Silencio, en 1996, Zaffaroni manifestó que “es imborrable para todos, porque veníamos en un momento de demasiado silencio, demasiada impunidad, y no se veían luces de por dónde íbamos a poder avanzar”. La clasificó como “un comienzo” y dijo que “logró nuclear a mucha gente que estaba con este tema” y “estallar las memorias”, en función de los espacios de encuentro colectivo.

También recordó la “emoción” que se vivió durante la instancia: “Es lo importante en el día de hoy: la emoción que compartimos los uruguayos en esa marcha, que nos atraviesa. Después nos podemos pelear sobre todas las cosas, porque todos tenemos distintos puntos de vista, que enriquecen, porque instalar el mes de la memoria es justamente tratar de poner todo esto en cuestión de todas las miradas que se quiera para llegar a la misma conclusión”, afirmó.

En ese marco, sobre la llamada “teoría de los dos demonios” –que responsabiliza al terrorismo de Estado y a los movimientos guerrilleros civiles por igual–, Zaffaroni indicó que esa lectura “va a ser una constante, porque es en lo que se han apoyado todos los autoritarismos” para justificar sus acciones, y lo comparó con las ofensivas militares de Israel, que impulsa “un genocidio porque lo ‘obligó’ ese atentado horrible de Hamas”.

“En la variedad de miradas de cómo pelear por un mundo más justo también estaban compañeros que pensaban en la guerrilla, la lucha armada, teníamos Cuba, el Che, muchos ejemplos, y éramos jóvenes que queríamos las cosas rápido. Son discursos y, legítimamente, mujeres y hombres adherimos a distintas formas, pero todos con un norte de una sociedad más justa. Eso no explicó y no tiene nada que ver con el golpe de Estado”, afirmó.

Finalmente, Zaffaroni criticó los discursos que sostienen que “es venganza pedir justicia de tribunales pero no es venganza tener a una persona en un pozo 13 años”, en referencia a quienes piden prisión domiciliaria para los exrepresores privados de libertad. “Nosotros también estamos viejitos”, señaló, y agregó que si los autores de los crímenes de la dictadura hubieran sido juzgados en su momento “ya hubieran cumplido su sentencia, tal vez, muchos de ellos”, en un país que “tiene leyes bastante humanitarias”. Como contracara, Zaffaroni planteó que las leyes penales en nuestro país “son muy duras con los jóvenes presos”.