Pastorín informó que Mordecki no hizo “ningún planteo formal” sobre presuntas irregularidades mientras estuvo en la Agesic

Luego de la comparecencia ante el Parlamento del director general de Presidencia, Salle pidió “dejar sin efecto” la convocatoria al extitular de la agencia y desde el FA valoraron la actitud de “ponerle punto final” a la situación.

La semana pasada, una delegación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), encabezada por su flamante directora ejecutiva, Cristina Zubillaga, compareció ante la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados para informar sobre las principales lineas de acción del organismo. También integró la delegación el director general de Presidencia de la República, Diego Pastorín, quien a finales del año pasado fue denunciado ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio por el exdirector ejecutivo de la Agesic Daniel Mordecki.

Días después de renunciar a su cargo, Mordecki acusó a Pastorín ante el órgano de la fuerza política de “prepotencia, avasallamiento, arbitrariedad y faltas a la ética”, entre otras cosas. Esto motivó un pedido de informes por parte de la oposición, así como el traslado del caso a la Junta de Transparencia y Ética Pública.

A su vez, recientemente el semanario Búsqueda divulgó el contenido de la denuncia de Mordecki, en la que, por ejemplo, se señala la situación de Jorge Abín, quien, según la versión del extitular de la Agesic, fue designado por Pastorín para dirigir un proyecto con datos de pacientes (Salud.uy), cuando, en simultáneo, tiene un cargo de asesor en tecnologías de la información en Médica Uruguaya, lo cual, según Mordecki, podría permitirle al prestador de salud “conocer de antemano información que debería ser confidencial”.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Pastorín no eludió todas estas acusaciones durante la comparecencia de la Agesic ante la comisión de la cámara baja. Sobre el caso particular de Abín, señaló que “él nunca fue gerente del proyecto Salud.uy”, ya que este puesto está ocupado por “un técnico reconocido en la materia”. “Él lo que hace, con relación a su competencia dentro del Consejo Directivo Honorario [de la Agesic], es analizar los temas, porque Agesic, claramente, no contrata con los prestadores privados [de salud]; no tiene sentido y no es parte de su competencia contratar con ellos”, apuntó.

Pastorín señaló que, en el marco de este proyecto, la Agesic “tiene información que si el Ministerio de Salud Pública la requiere, se la tiene que dar”, garantizando “un marco de seguridad, solamente para el uso de sus competencias”, pero, “si lo pide el Ministerio de Industria, no está habilitado”.

“Ese es el marco. Por lo tanto, no existe ninguna incompatibilidad ni elementos para generar dudas de la actuación de Jorge Abín, que, en forma honoraria, está participando en el Consejo Directivo Honorario de Agesic; quiero descartar eso enfáticamente”, resaltó.

Con relación a las supuestas contrataciones arbitrarias que también denunció Mordecki, Pastorín aseguró que, de acuerdo con la normativa vigente, el responsable de todas las contrataciones es el director ejecutivo, es decir, Mordecki. “Yo, aunque hubiera querido hacer contrataciones –de empresas, pagos–, no estaba facultado”, afirmó. “Mi carácter de director del Consejo Directivo Honorario no me daba esa facultad, porque se había delegado desde 2009 en el director ejecutivo”, agregó.

Salle pidió “dejar sin efecto” la convocatoria a Mordecki

Con respecto a esto último, Pastorín recalcó que, además de desempeñarse como director general de Presidencia, él forma parte del Consejo Directivo Honorario de la Agesic. Apuntó, además, que “en la discusión presupuestal se plantean discusiones difíciles, porque todo el que está designado a un área quiere un mejor presupuesto”; en ese sentido, señaló que la Dirección General de Presidencia “concentra la visión de todo el inciso”.

“Ahí hay debate y discusiones permanentes. Lo mismo con relación al articulado que se presenta al Parlamento; también es un debate interno. O sea que es una función que he desarrollado durante muchos años y nunca tuve un cuestionamiento de este tipo de mal relacionamiento ni nada, porque no es mi práctica”, manifestó.

Por último, el jerarca comentó que Mordecki no era la “primera opción” que tenía la actual administración para conducir la Agesic. “Nuestra primera opción fue Cristina Zubillaga, porque la conocíamos, conocíamos su expertise y su compromiso con la agencia, pero ella en ese momento tenía situaciones particulares que no le permitieron asumir. Fue así que apareció el nombre de Daniel Mordecki. Yo al apellido Mordecki solamente lo asociaba con la profesora de Economía [Gabriela Mordecki], pero me lo recomendó [José] Cacho Clastornik, que estuvo de director ejecutivo [de la Agesic] desde su fundación hasta 2020, con una gestión que siempre ha sido reconocida por todos”, señaló.

Según Pastorín, Mordecki en ningún momento hizo un planteo formal sobre las presuntas irregularidades que luego plasmó en su denuncia. “Nosotros no recibimos nada formalmente, no hubo ningún planteo formal. No lo recibí durante todo el tiempo que trabajamos conjuntamente. Yo nunca tuve una discusión con él. Honestamente, me sorprendió toda esta situación”, expresó.

Luego de la intervención de Pastorín, el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle, que había propuesto invitar a la comisión a Mordecki, manifestó su conformidad con las explicaciones dadas por el jerarca del Poder Ejecutivo y pidió “dejar sin efecto la convocatoria” al extitular de la Agesic. “Entiendo satisfactorias las explicaciones dadas por la delegación”, remarcó.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Mariano Tucci valoró “la actitud de la bancada del Frente Amplio, porque cuando no hay nada para ocultar, y sentimos que las gestiones se realizan y se efectúan con la más absoluta transparencia, es importante que quienes integran elencos de gobierno puedan venir acá y dar las explicaciones que el Parlamento requiere”. También destacó la actitud de Salle de, “alguna manera, ponerle punto final a esta situación”.