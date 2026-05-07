Hasta ahora, la denuncia que a fines del año pasado presentó ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA) el exdirector ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) Daniel Mordecki contra el director general de Presidencia, Diego Pastorín, no ha tenido mayores avances, ni dentro de Presidencia ni a la interna de la fuerza política.

Mordecki dejó el cargo el 17 de diciembre. Días después afirmó que el relacionamiento con Pastorín incluyó, entre otras cosas, “prepotencia, avasallamiento, arbitrariedad y faltas a la ética”. El exdirector ejecutivo de la Agesic aseguró que los hechos incluidos en la denuncia “muestran arbitrariedad, avasallamiento, colusión de intereses y falta de respeto por los derechos básicos que deben regir la relación laboral y personal”.

“Lo sustantivo de esta denuncia no es lo que el señor Pastorín hizo hacia mi persona, sino el hecho de que su práctica política está fuertemente reñida con los principios y valores compartidos del Frente Amplio y con los lineamientos de conducta para la función pública, entre otros documentos que rigen la conducta política de nuestros gobernantes”, sentenció en la denuncia Mordecki, consultor a nivel nacional e internacional en proyectos de transformación digital, docente universitario y frenteamplista independiente.

De acuerdo con una respuesta de Presidencia a un pedido de informes del diputado del Partido Colorado (PC) Felipe Schipani, a la que tuvo acceso la diaria, la denuncia de Mordecki contra Pastorín no desencadenó el inicio de una investigación administrativa al respecto. “En tanto no se ha recibido denuncia formal alguna, se informa que no se ha iniciado investigación”, contestó el gobierno. El documento está firmado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Pastorín, integrante de la Vertiente Artiguista, formó parte del directorio de la Agesic en los anteriores gobiernos del FA. En el período pasado fue director de OSE en representación del FA, entonces en la oposición.

Nuevo pedido de informes y convocatoria a comisión

Además de consultar si se había “dispuesto el inicio de una investigación administrativa”, Schipani preguntó específicamente por las situaciones de “colusión de intereses” mencionadas en la denuncia de Mordecki. En su momento, el exdirector ejecutivo de la Agesic había señalado a la diaria que había “temas vinculados a un par de proveedores”.

En ese sentido, el semanario Búsqueda informó este jueves sobre varios de los casos consignados por Mordecki en la denuncia. Uno de ellos es el de Jorge Abín, quien, según la versión de Mordecki, fue designado por Pastorín para dirigir un proyecto con datos de pacientes (Salud.uy), cuando, en simultáneo, tiene un cargo de asesor en tecnologías de la información en la Médica Uruguaya. Dicha situación, según Mordecki, podría permitirle al prestador de salud “conocer de antemano información que debería ser confidencial”.

Consultado al respecto, Schipani dijo a la diaria que “resulta extraño que una persona que trabaja en el sistema mutual esté desarrollando una tarea en la Agesic, justamente con acceso a información de todo el sistema mutual”. “Yo creo que ahí hay ciertamente un conflicto de intereses evidente, que está prohibido por la ley”, afirmó el legislador del PC, y adelantó que enviará un nuevo pedido de informes a Presidencia por este tema.

En la respuesta de Presidencia se sostiene que la Agesic no ha recibido ninguna denuncia formal vinculada a la renuncia de Mordecki, y se señala que “tampoco se han recibido denuncias formales con relación a eventuales colusiones o conflictos de intereses entre personas vinculadas a la Agencia y proveedores de la misma”.

Por su parte, el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle dijo a la diaria que propondrá convocar a Mordecki, “quien hoy es un ciudadano común”, a la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, “para que pueda explayarse en estos temas”. “Yo voy a llevar la inquietud”, resaltó.