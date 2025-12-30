La denuncia presentada este lunes ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio por el ex director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki, contra el director general de Presidencia de la República, Diego Pastorín, provocó reacciones inmediatas por parte de la oposición.

A través de X, el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi sostuvo que la “grave denuncia” efectuada por Mordecki “no puede quedar en la interna del Frente Amplio”, ya que se trata de un tema que “afecta a la institucionalidad del país”. El legislador nacionalista informó que trasladará el asunto tanto a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) como al Parlamento.

“Los hechos denunciados incluyen, entre otros, ‘arbitrariedad, avasallamiento, colusión de intereses’, y no sólo pueden configurar violaciones a la ley de ética pública, sino también otros ilícitos que deben esclarecerse”, afirmó Goñi.

En el escrito enviado a la Jutep, Goñi pide la “intervención” del organismo de contralor con base en el contenido de la denuncia presentada por Mordecki “en atención al nivel de afectación que se sugiere ha verificado la institucionalidad de Agesic y la institucionalidad democrática en general”.

Mordecki, que dejó el cargo el 17 de diciembre, acusó a Pastorín de “prepotencia, avasallamiento, arbitrariedad y faltas a la ética”. En la denuncia, Mordecki señala que Pastorín “oficiaba de nexo político entre la Agesic y Presidencia”. En ese marco, según el exjerarca, hubo “decenas, tal vez cientos, de actos y decisiones que constituyen una práctica política reñida con la ética y los principios de nuestro Frente Amplio”.

Pastorín, integrante de la Vertiente Artiguista, formó parte del directorio de la Agesic en los anteriores gobiernos frenteamplistas. En el período pasado fue director de OSE en representación del FA.

Según Mordecki –consultor a nivel nacional e internacional en proyectos de transformación digital, docente universitario y frenteamplista independiente– su salida de la dirección de la Agesic fue a solicitud de Pastorín, quien le comunicó que “había perdido su confianza” y le pidió que “diera un paso al costado”.

El ex director ejecutivo sostuvo que los hechos incluidos en la denuncia “muestran arbitrariedad, avasallamiento, colusión de intereses y falta de respeto por los derechos básicos que deben regir la relación laboral y personal”.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani realizó este martes un pedido de informes a la Presidencia de la República para saber si, en vista de la denuncia de Mordecki, “se ha dispuesto el inicio de una investigación administrativa para determinar la existencia de eventuales irregularidades”.

Schipani señaló que “la denuncia más grave refiere a la existencia de situaciones de ‘colusión de intereses’ vinculadas a proveedores de la Presidencia de la República, extremo que, de confirmarse, podría configurar irregularidades administrativas graves e incluso eventuales conductas con apariencia delictiva vinculadas a violaciones a los principios de probidad, transparencia, imparcialidad y correcta administración de los recursos públicos”.