El director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki, presentó hoy su renuncia al cargo, según pudo confirmar la diaria por fuentes de Agesic y de Presidencia de la República.

La semana pasada, se le transmitió a Mordecki la voluntad de Presidencia de que diera un paso al costado. Hasta ese día, el director de Agesic venía trabajando normalmente; a principios de noviembre, por ejemplo, contó en diálogo con la diaria que la agencia estaba impulsando una ley de regulación de la inteligencia artificial.

Según supo este medio, en Presidencia consideran que el trabajo de Mordecki no ha dado los resultados que se esperaban y que el funcionamiento de la agencia tampoco es el que se buscaba cuando se lo designó. De todos modos, la renuncia está ahora a consideración del presidente, Yamandú Orsi.

En la presentación que figura en la página de Agesic, se indica que Mordecki fue consultor a nivel nacional e internacional en proyectos de transformación digital, lideró durante más de dos décadas proyectos de experiencia de usuario y usabilidad, y desde hace 30 años es docente en el diseño de interacciones e interfaces en universidades de Uruguay y la región.