El ex director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki, denunció este lunes al director general de Presidencia de la República, Diego Pastorín, ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA).

En el escrito, Mordecki, que dejó el cargo el 17 de diciembre, señala que el relacionamiento con Pastorín incluyó, entre otras cosas, “prepotencia, avasallamiento, arbitrariedad y faltas a la ética”, y apunta que dicha conducta “se mantuvo sin disrupciones” desde el inicio de la actual administración.

Según Mordecki –consultor a nivel nacional e internacional en proyectos de transformación digital, docente universitario y frenteamplista independiente– su salida de la dirección de la Agesic fue a solicitud de Pastorín, quien le comunicó que “había perdido su confianza” y le pidió que “diera un paso al costado”.

Pastorín, integrante de la Vertiente Artiguista, formó parte del directorio de la Agesic en los anteriores gobiernos del FA. En el período pasado fue director de OSE en representación de la oposición.

En la denuncia, Mordecki señala que Pastorín “oficiaba de nexo político entre Agesic y la Presidencia”. En ese marco, según el exjerarca, hubo “decenas, tal vez cientos de actos y decisiones que constituyen una práctica política reñida con la ética y los principios de nuestro Frente Amplio”.

Hubo, en palabras de Mordecki, “un verdadero modus operandi”: “Fue una vivencia diaria llegar a la oficina para recibir la noticia de que el señor Pastorín tomó tal o cual decisión arbitraria o que acosó a algún director. Algunas veces se trataba de nimiedades, otras de hechos de la máxima importancia y gravedad”.

Mordecki puntualizó que hubo “hechos muy graves” dirigidos contra el personal de la Agesic. No obstante, en la denuncia sólo fueron incluidos “hechos que sean fácilmente verificables y no impliquen la participación de funcionarios” para evitar que estos se vean perjudicados.

Para el ex director ejecutivo, “algunos de los hechos que se incluyen, por sí solos, ameritarían la renuncia inmediata”. “Lo sustantivo de esta denuncia no es lo que el señor Pastorín hizo hacia mi persona, sino el hecho de que su práctica política está fuertemente reñida con los principios y valores compartidos del Frente Amplio y con los lineamientos de conducta para la función pública, entre otros documentos que rigen la conducta política de nuestros gobernantes. Los hechos que se incluyen muestran arbitrariedad, avasallamiento, colusión de intereses y falta de respeto por los derechos básicos que deben regir la relación laboral y personal”, afirmó Mordecki en la denuncia.

El exjerarca, que puso a disposición del FA tanto su celular y su correo personal como su computadora y sus cuentas bancarias, señaló que no se trata de una denuncia “judicial”, sino “política y ética”. “No se citan aquí leyes que fueron violadas o tratados internacionales que se rompieron. Se incluyen aquí situaciones de extrema importancia para la vida de Agesic, el organismo que me tocó dirigir, en los que el señor Pastorín tomó decisiones políticas que responden a una forma de hacer política que debemos desterrar del Frente Amplio”, expresó.

“Yo no voy a ser cómplice”

En diálogo con la diaria, Mordecki dijo que el “punto de inflexión” en el vínculo con Pastorín fue cuando este empezó a “contratar gente para que sean mis asesores, unilateralmente, sin consultarme”. “O sea, me comunicaba que había contratado personas que iban a ser mis asesores porque él creía que era bueno que yo tuviera esos asesores, independientemente de que yo los conozca o no los conozca. No corresponde de ninguna manera”, resaltó.

Mordecki señaló que tras la renuncia no tuvo ningún contacto con el presidente de la República, Yamandú Orsi. Sostuvo que las diferencias no fueron por una cuestión de la “política pública”, ya que en los días previos a su salida se presentaron dos decretos –uno de ellos vinculado a la ciberseguridad de los organismos públicos– y no recibió ninguna crítica. “No es un problema de política pública. Es un problema de cómo se ejerce el poder puro y duro, el poder por el poder”, subrayó.

Consultado sobre la mención a la “colusión de intereses” en la denuncia, Mordecki dijo que “hay temas vinculados a un par de proveedores”. “Están en la denuncia, yo prefiero que el Tribunal [lo] determine; inclusive yo no veo ningún problema legal, pero si el tribunal lo determina y hay que hacer una denuncia, haremos una denuncia”, agregó.

Mordecki aseguró tener confianza en el Tribunal de Conducta Política del FA y sostuvo que, a su entender, en vista de los hechos denunciados Pastorín “tiene que renunciar”. Sostuvo que el accionar de Pastorín “es lo más lejano a lo que dice el núcleo de lineamientos políticos, éticos, de cómo debe gobernar un político del Frente Amplio”. “Él está en las antípodas y eso está en el más alto nivel, en el piso diez de Presidencia, está sentado ahí y lo está haciendo. Y yo no voy a ser cómplice”, remató.

Consultado por la diaria, Pastorín, que desconocía la presentación de la denuncia, prefirió no hacer declaraciones por el momento.