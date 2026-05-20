Botana: hay puja interna entre Yurramendi y Morel porque en Cerro Largo “no hay gente de otro partido para pelearse”

El exintendente Yurramendi dijo que la conferencia del actual jerarca departamental, Morel, en la que presentó una auditoría sobre su gestión, fue “humo”, y “si quiere saldar alguna cuenta”, que se comunique con él.

Luego de que el nacionalista Christian Morel, intendente de Cerro Largo, presentara una auditoría sobre la gestión de su predecesor, José Yurramendi, también del Partido Nacional (PN), y anunciara que “hay evidencia” que va a ser derivada a la Fiscalía por presuntas irregularidades, el exjerarca le respondió.

“Vecinos de Cerro Largo, me veo en la tarea de salir a aclarar el humo que en la jornada de ayer [por el lunes] el intendente de Cerro Largo quiso ventilar a través de una conferencia de prensa”, empezó señalando Yurramendi, en un video publicado en sus redes sociales. Dijo que “está claro que al intendente lo dejaron solo, quiso presentar una conferencia con un tono confrontativo”, con algo “hasta de revanchismo”, y los asesores, “con mucha cautela, fueron por otra vía”. “Incluso, el propio contador dijo que sabían cuál había sido el destino de cada peso que ingresó a la intendencia. La contradicción es clarísima”, sostuvo el exjerarca.

Agregó que el Tribunal de Cuentas, “que tanto lo mencionaron” en la conferencia, “es el mismo que hace pocos días observó el presupuesto de esta intendencia”, por lo tanto, “es el mismo árbitro” de su período y el actual. “Repito: el intendente subió a pelear en solitario, no solo porque su equipo fue en otra línea, sino porque la empresa auditora no estuvo presente en la conferencia de prensa. Mi mensaje es claro: intendente, se le fue un año, dedíquese a gobernar, y no a ventilar humo y a generar confrontación en nuestro pueblo”, sostuvo.

Yurramendi le dijo a Morel que “si quiere saldar alguna cuenta”, se comunique con él, que ya sabe que lo puede encontrar en su fábrica de pastas y “con mucho gusto” lo recibirá. El exjerarca subrayó que entiende al intendente porque “estaba acostumbrado a gobernar un municipio [Morel fue alcalde de Río Branco], durante diez años, con todo el apoyo del aparato de la intendencia, y hoy se enfrenta a gobernar un departamento, con las dificultades que eso tiene”.

“Lo más lindo que le puede pasar a un político, y lo más lindo que me ha tocado a mí, es ser gobernante de Cerro Largo. Y hoy usted tiene esa gran bendición de este pueblo hermoso. Aprovéchela para colmar las expectativas y para hacer que este pueblo crezca, que esa gente viva mejor. En esa línea me va a encontrar siempre”, finalizó.

Botana: “Que la gente de Cerro Largo resuelva las cosas de Cerro Largo”

A todo esto, el senador blanco Sergio Botana, exintendente de Cerro Largo e integrante del mismo sector que Yurramendi (Alianza País), señaló a la diaria que Morel “se apresuró” porque hizo “una bulla gigante sin cosas concretas”. Por lo tanto, al senador le parece que el intendente debió “haber profundizado en la auditoría”, que le debió dar “conclusiones, y no impresiones”.

Las idas y vueltas entre Morel y Yurramendi vienen desde que el primero asumió su cargo, en julio de 2025, luego de ganarle al exintendente, truncando así su reelección. Consultado sobre por qué piensa que se da esta disputa interna, Botana dijo que es “una combinación de ignorancia con mala intención” de parte de Morel, y subrayó que “los hechos hay que esclarecerlos, pero no se debe confundir las cosas”. Por ejemplo, dijo que no hay que confundir “compra directa con no haber seguido debidamente los procedimientos de pedido de precios, etcétera”, porque la compra directa “es con procesos competitivos”. “No me meto en los temas de si hay algo o no, porque esas cosas no las sé. Ahora, [Morel] hizo una conferencia de prensa para decir que recién va a investigar, es así”, insistió.

En cuanto a la cuestión más política de la puja interna, Botana destacó que en Cerro Largo “no hay gente de otro partido para pelearse”, por lo tanto, “si existiera gente de otro partido” capaz que se pelearían con esa gente, “pero no hay” (en Cerro Largo, en las elecciones departamentales de 2025, el PN se llevó el 88% de los votos, el Frente Amplio, 10%, y el Partido Colorado, 1%).

Consultado sobre si cree que el directorio blanco debe interceder para calmar los ánimos, Botana dijo que “de ninguna manera se tiene que meter”, porque hay que dejar “que la gente de Cerro Largo resuelva las cosas de Cerro Largo”. Por último, sobre las posiciones en la interna blanca, subrayó que mientras Yurramendi es coordinador ejecutivo de Alianza País, Morel “no se sabe qué es”.