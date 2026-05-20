Cancillería evalúa donación de paneles solares a Cuba ante las restricciones energéticas que afectan a la isla

La cancillería uruguaya evalúa donar paneles solares a Cuba como parte de “un nuevo gesto humanitario hacia el pueblo cubano”, en el marco de “las restricciones energéticas que sufre la isla”. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Los problemas de suministro energético que arrastra la nación caribeña recrudecieron sobre el final del año pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos endureció las restricciones impuestas históricamente a la isla, dificultando la importación de petróleo y gas, fuentes de energía que el país utiliza para producir electricidad. Así, y a pesar de la llegada de un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo que alivió la situación a fines de marzo, el gobierno cubano admitió la semana pasada que ya no contaba con reservas de combustible, situación que implica el colapso de la red eléctrica, con apagones a lo largo de la isla.

En el comunicado se informa también del cargamento de 15 toneladas de leche en polvo que nuestro país envió como parte de una acción humanitaria coordinada con el gobierno mexicano, y que arribó a la isla este lunes junto con 1.700 toneladas de alimentos y productos de aseo personal. Se subraya que tras su llegada, el ministro de la Industria Alimentaria de Cuba, Alberto López Díaz, indicó que lo donado se destinará a escuelas, hospitales y hogares de ancianos. “Serán recibidos con la mayor solidaridad y respeto, con el compromiso de que lleguen a quienes más lo necesitan”, manifestó el jerarca.

Desde la cartera recordaron que en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, que tuvo lugar la semana pasada, el canciller Mario Lubetkin destacó que la acción “se inscribe en la mejor tradición de Uruguay de ayudar a pueblos hermanos que están pasando dificultades”.

Es con este propósito y público objetivo que se analiza enviar paneles fotovoltaicos, indicaron desde la cartera. Con respecto al mecanismo de entrega, en el comunicado se explica que de efectuarse, la intención es concretar las donaciones “a través de las agencias de Naciones Unidas que tienen competencia en estos temas”.

Csukasi: “Queremos ayudar de verdad en la situación que está atravesando Cuba”

En tanto, y en una rueda de prensa que consignó VTV Noticias, la vicecanciller Valeria Csukasi dijo que las donaciones efectuadas hacia Cuba enfrentan una “doble dificultad”: concretar el envío de los productos hacia Cuba, pero también concretar su distribución, una vez dentro de la isla, entre quienes la cartera considera que son sus “destinatarios principales”, como ancianos y niños.

Csukasi recordó que, en tanto la isla carece de combustibles, el transporte “está bastante detenido y afectado”, y dijo que la cartera busca evitar que se dé una situación en la que las donaciones “lleguen al puerto” pero no “a la gente que las necesita”. “Eso sería solo un gesto, y nosotros no queremos solo un gesto, sino que queremos ayudar de verdad en la situación que está atravesando Cuba”, reflexionó. Así, dijo que la posible donación de un cargamento de paneles solares “va a estar condicionada a poder hacerlos llegar y, sobre todo, que se puedan instalar después para aprovecharlos”.

Consultada sobre si las donaciones pueden afectar el relacionamiento con los países que están en conflicto con Cuba, como Estados Unidos, la vicecanciller aseguró que “la cooperación internacional no daña las relaciones con nadie”. “No hay que pensar nunca esto en términos de unos contra otros ni de que por ayudar a unos generamos problemas con los otros”, aseveró, y dijo que como “activo participante en la comunidad internacional” que “quiere tener una presencia en todos los ámbitos”, el accionar de nuestro país “es más de solidaridad internacional en momentos de complicación que de generar algún tipo de problema o conflicto con cualquier otro país”.